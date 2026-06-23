Moncloa invirtió el 16,6% de su publicidad institucional en Prisa y el 0,47% en El Español

La mayor campaña por inversión fue la de sensibilización fiscal del Ministerio de Hacienda, con 7,19 millones de euros.

El Gobierno central invirtió 88 millones de euros en publicidad institucional, convirtiéndose en el mayor anunciante de España.

EL ESPAÑOL recibió solo el 0,47% de la inversión en publicidad institucional, a pesar de ser líder de audiencias en GfK.

Moncloa destinó el 16,6% de su publicidad institucional en 2025 al grupo Prisa, equivalente a 12,2 millones de euros.

Moncloa y sus ministerios invirtieron el 16,2% de su publicidad institucional durante el año 2025 en el grupo Prisa, un montante equivalente a 12,2 millones de euros.

Por el contrario, y según refleja el Informe de Publicidad y Comunicación Institucional aprobado este martes por el Consejo de Ministros, EL ESPAÑOL ha recibido apenas el 0,47% y 340.000 euros.

Este diario ya publicó hace unas semanas la disparidad de criterios del Gobierno a la hora de repartir su publicidad institucional y la discriminación a diarios nativos como EL ESPAÑOL, pese a ser líder de audiencias en el medidor oficial GfK.

Por primera vez, el Gobierno ha hecho el desglose por medios y grupos de comunicación de su publicidad institucional, por campañas y por ministerios.

Es así como del montante total de inversión el líder es el grupo Prisa (El País y Cadena Ser) con el 16,6% y 12,17 millones; Atresmedia con el 12,19% y 8,92 millones; y Mediaset con el 7,86% y 5,75 millones.

Le siguen el grupo Vocento (diario ABC y sus regionales) con el 4,99% con 3,7 millones; Google con 4,1% y 2,99 millones; Unidad Editorial con el 3,72% y 2,7 millones; y 014 Media con el 3,57% y 2,6 millones de euros.

La discriminación con los medios nativos digitales es importante ya que no solo EL ESPAÑOL recibe el 0,47%, sino que el editor de El Confidencial (Titania) recibió 117.000 euros (el 0,16%).

Con todo, el Gobierno central invirtió 88 millones de euros en publicidad institucional en el año 2025. Esto le convierte en el mayor anunciante de España por encima de todos los anunciantes privados.

Según Infoadex el podio de 2025 fue L'Oréal con 84,3 millones, Procter & Gamble España con 65,2 millones y El Corte Inglés con 59,8 millones.

Los datos indican además que el año pasado se registró la tercera cifra más alta de inversión en publicidad institucional de la era Sánchez, solo superada por los 90,4 millones de 2023 y los 102,6 millones de 2022.

El Plan de Publicidad y Comunicación Institucional de 2025 preveía una inversión de 161,2 millones, por lo que la ejecución ha rondado el 55% de ejecución

De las 146 campañas que fueron reflejadas en el Plan 2025 de Publicidad y Comunicación Institucional de la Administración General del Estado aprobado en enero de 2025, se han ejecutado 109 campañas por un importe de 85,9 millones.

Del mismo modo, se han realizado 11 campañas sobrevenidas, cuyo importe total suma una inversión de 2,1 millones, hasta un total de 88,1 millones de euros.

Campañas por ministerios

El ministerio que ha ejecutado el mayor número de campañas ha sido Transición Ecológica y el Reto Demográfico con 40. A continuación se sitúa Cultura con 11 campañas y Sanidad con 8.

En cuanto a mayor inversión realizada, destaca Igualdad con el 13,49% (11.885.646 euros); Cultura con el 9,11% (8.028.015 euros); y Agricultura, Pesca y Alimentación con el 9,05% (7.973.161 euros).

En el año 2025 se han realizado 26 campañas de publicidad institucional que superan el millón de euros. La suma de la inversión de estas campañas es de 75.879.618 euros, lo que supone un 86,15% del total.

La campaña "Sensibilización fiscal e información y asistencia a la ciudadanía en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales" del Ministerio de Hacienda ha realizado la mayor inversión, con 7.190.017 euros, que equivale a un 8,16% del total invertido en publicidad institucional.

Por soporte

De las 120 campañas de publicidad institucional ejecutadas en 2025, 89 se difundieron a través de medios digitales: prensa online, plataformas de TV conectada, plataformas de vídeo y audio online streaming, redes sociales y redes de distribución en sites especializados relacionados con el target de cada campaña.

Otras 65 campañas se han difundido en medios gráficos (prensa, revistas, dominicales y suplementos), y 56 han utilizado radio. La difusión en el medio exterior ha sido utilizada por 36 campañas: pantallas digitales convencionales y de gran formato, vallas, mupis, mobiliario urbano y lonas en intercambiadores, estaciones de AVE y cercanías, centros comerciales, etc.

En cuanto a la inversión efectuada, con un importe superior a 10 millones de euros, destacan: el medio digital con 20,85 millones de euros (27,60% del total), seguido de televisión, con 15,88 millones de euros (21,03%); radio con 15,48 millones de euros (20,50%), exterior con 10,53 millones de euros (13,95%) y medios gráficos 10,09 millones de euros (13,37%).

La inversión en medios supone un 85,77% sobre el importe total invertido en publicidad institucional durante el ejercicio 2025.