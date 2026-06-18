El Español, líder absoluto tanto en web como redes con una audiencia de 30,2 millones, según Comscore

Las claves

Las claves Generado con IA EL ESPAÑOL alcanzó 30,22 millones de usuarios únicos en mayo, liderando la audiencia digital total según Comscore. El diario encabeza tanto el tráfico web como el procedente de redes sociales como X, Instagram y Facebook. EL ESPAÑOL supera en casi 7,8 millones de usuarios a ELMUNDO.ES y en 11 millones a ELPAIS.COM, sus principales competidores. El mes estuvo marcado por una alta demanda informativa debido a la tensión política, acontecimientos internacionales y casos judiciales relevantes.

El león de EL ESPAÑOL es más líder que nunca. Este diario logró en mayo una audiencia digital total de 30,22 millones de usuarios únicos, según ComScore.

Se trata de una cifra que engloba la hibridación de todas las personas que se informan a través de nuestras redes sociales y el diario en web y en móvil.

Mayo es el tercer mes en lo que llevamos de año en el que el diario de Pedro J. Ramírez se sitúa por encima de los 30 millones de usuarios. Un dato que supone, además, que este diario consigue que el 73% de la audiencia total en Internet pase -al menos una vez- por sus noticias.

Fuente: Comscore datos Audiencia Total, mayo de 2026, España.

La segunda posición en cuanto a audiencia digital total es para ELMUNDO.ES que se sitúa a casi 7,80 millones de EL ESPAÑOL, mientras que la tercera plaza la ocupa ELPAIS.COM, a casi 11 millones de fieles.

Completan el top 5 OKDIARIO.COM, con 16,40 millones de usuarios únicos, y 20MINUTOS.ES, que alcanza 13,98 millones.

La nueva medición de Comscore desglosa el tráfico de los medios de Desktop y Mobile -es decir, las visitas que llegan a través de un dispositivo de sobremesa o móvil- y el que les llega de las redes sociales.

En el apartado de Desktop&Mobile, EL ESPAÑOL también es líder al haber logrado en mayo 16,87 millones de usuarios.

Fuente: Comscore datos Desktp&Mobile, mayo de 2026, España.

La segunda posición es para ELMUNDO.ES, con 15,94 millones de visitantes, mientras que la tercera plaza la ocupa ELPAIS.COM, con 15,37 millones de usuarios únicos.

El mes de mayo ha estado marcado por un descenso generalizado en el consumo de medios, muy impactado sobre todo por la llegada de la Inteligencia Artificial (IA) a las búsquedas de Google y los cambios introducidos en algunos de sus servicios como Discover.

Mayo ha sido un mes informativamente muy convulso con alta demanda informativa por acontecimientos de calado internacional como la guerra en Irán o los constantes movimientos de los mercados financieros, la cotización de las bolsas o el precio del petróleo.

Pero en especial por el aumento de la tensión política vinculada a las elecciones del 17 de mayo en Andalucía o la imputación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por la Audiencia Nacional el 19 de mayo.

Fuente: Comscore datos Audiencia Social, mayo de 2026, España.

El mes también ha estado marcado por el requerimiento de información por parte de la Guardia Civil en la sede socialista del 27 de mayo en el marco del caso Leire, también conocido como el caso cloacas.

EL ESPAÑOL logra también el liderazgo en cuanto al tráfico procedente de redes sociales: X, Instagram y Facebook.

En total, este diario acumuló en mayo casi 26,29 millones de usuarios únicos. Le siguen ELMUNDO.ES, con 14,93 millones, y ELPAIS.COM, que suma 8,11 millones de fieles.

Cabe decir que no todos los medios medidos por ComScore han decidido aportar también el tráfico en redes sociales a sus datos de medición.