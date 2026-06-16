El Rey reivindica la importancia del periodismo de investigación "para preservar libertades" y como "vigilante de todo poder"

Felipe VI durante su discurso este martes en un acto por el 25 aniversario del diario El Confidencial. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA El Rey Felipe VI ha destacado la importancia del periodismo de investigación como garante de las libertades y vigilante de todo poder. Durante la gala por el 25 aniversario de El Confidencial, Felipe VI subrayó que la prensa ayuda a discernir la realidad en un mundo saturado de información y desinformación. El monarca remarcó la necesidad de rigor, minuciosidad y reflexión en el periodismo, especialmente ante los desafíos de los algoritmos y la inteligencia artificial. En el evento se entregaron los I Premios de Periodismo de Investigación, que reconocieron trabajos con impacto social a nivel nacional e internacional.

Felipe VI ha destacado "la relevancia que sigue teniendo para la democracia la aportación diaria del conjunto de nuestros periódicos" y ha precisado que actualmente dicha importancia será mayor "ante ese futuro que nos asalta vertiginosamente con los algoritmos y la IA".

Es por eso que ha señalado la obligación que tiene "todo periodista cabal" a supeditarse "al rigor, a la minuciosidad y a la reflexión".

Este martes los Reyes han presidido la gala institucional con la que el diario El Confidencial ha celebrado, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, sus 25 años, un acto en el que han entregado, además, los I Premios de Periodismo de Investigación.

Esta rama de la profesión —la investigación— la ha calificado como "quizás la más romántica, cinematográfica y vigilante de todo poder, ya sea político, económico, social o de cualquier naturaleza; siempre tan necesaria para preservar las libertades".

El monarca ha comenzado su discurso citando a Oscar Wilde: "No soy lo suficientemente joven para saberlo todo".

Con esta paradoja, —y con una pequeña aclaración de su cosecha: "Un periódico para saberlo todo no necesita envejecer, sino todo lo contrario: necesita ser cada vez más joven, más atrevido, más audaz"— Felipe VI ha querido poner en valor el cuarto de siglo que ha cumplido el diario.

"Del mundo en que vivimos, el de la transformación digital, ya no puede decirse aquello de que 'es un territorio sin mapas'", ha sentenciado.

Felipe VI ha explicado que ahora hay "demasiados mapas, muchos confusos y contradictorios, cuando no directamente falsos y lo que cuesta es discernir cuál de esos se ajusta más a la realidad" y que precisamente la prensa es "la que nos ayuda a establecer esa conexión entre el mundo y sus mapas".

El Rey ha asegurado que el oficio de informar, "tan profundamente ético y ligado a la consecución responsable del bien común", está siempre "en las antípodas de la desinformación, de la polarización y de la crispación". Y cuando no lo está, "pierde su digno nombre y deja de ser verdadero periodismo".

Para llevar a la práctica esta labor, la de informar, Felipe VI ha apelado a la "humildad" ya que "no se trata de proclamar lo que uno piensa o sabe, sino de escuchar, atentamente, lo que tienen que decir y, sobre todo, decirnos los demás".

Es aquí donde el monarca ha querido hacer suyas las palabras de uno de los premiados, Dean P. Baquet, con las que explicaba su trabajo como editor: "Mi mundo se reduce a esta redacción, a este piso, a mi apartamento y a mis maravillosas conversaciones con los corresponsales y reporteros”. "Creo que poco más hay que añadir", ha apostillado.

Los galardones han sido para el mencionado periodista estadounidense Dean P. Baquet (premio a la trayectoria profesional), Aristegui Noticias, por la investigación 'Televisa Leaks' (premio internacional) y La Marea, por su reportaje sobre la industria de la gestación subrogada en España (premio nacional).

Estos premios fueron diseñados por Lita Cabellut y reconocen trabajos periodísticos de ámbito nacional e internacional que, según la organización, hayan tenido impacto social, ya sea mediante la revelación de abusos, la investigación de tramas de poder o la promoción de cambios en políticas públicas.

La gala ha reunido a numerosos periodistas y políticos, entre ellos la ministra de Defensa, Margarita Robles; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; el expresidente Felipe González; el presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el de Murcia, Fernando López Miras; de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; de Aragón, Jorge Azcón; de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Felipe VI ha cerrado su discurso felicitando, en su nombre y en el de la Reina Letizia, a todos los que integran el equipo de El Confidencial por este aniversario: "Pensad que cada uno tenéis, por separado, una edad distinta, pero lo más importante es que, juntos, acabáis de cumplir 25 años. Y eso significa que tenéis todo un futuro por delante".