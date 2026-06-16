El Español se mantiene líder en mayo tras aumentar la tensión política: suma 29 de los últimos 34 meses como medio más leído

Las claves

Las claves Generado con IA EL ESPAÑOL se mantiene como el diario más leído de España en mayo, sumando 29 de los últimos 34 meses como líder según GfK DAM. El periódico alcanzó 18,4 millones de usuarios únicos, superando a El Mundo y El País, y lideró en 10 de las 17 comunidades autónomas. El liderazgo coincide con una mayor tensión política por casos judiciales que afectan al Gobierno y a figuras como el expresidente Zapatero. EL ESPAÑOL destacó en mayo por publicar exclusivas relevantes y reforzar su apuesta por el contenido de calidad, pese al descenso generalizado del consumo de medios.

EL ESPAÑOL se ha consolidado un mes más como el diario más leído de la prensa española, según los datos de mayo de GfK DAM, el medidor oficial reconocido por el mercado publicitario.

Y lo ha sido ya en 29 de los últimos 34 meses, completando casi tres años de liderazgo indiscutible, un periodo en el que ha sido el más seguido en el 85% de los meses.

Estos datos cobran doble relevancia en el mes de mayo ya que coinciden con el aumento de la tensión política de la mano de la serie de casos judiciales que cercan al Gobierno y nuevas investigaciones que afectan, entre otros, al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

En uno de los periodos de mayor turbulencia política de la historia reciente de España -desde agosto de 2023 hasta mayo de 2026- EL ESPAÑOL solo ha dejado de ser líder en cinco meses.

En mayo, el periódico dirigido por Pedro J. Ramírez llegó a los 18,4 millones de usuarios únicos, que han elegido mayoritariamente esta cabecera para informarse a través de sus páginas.

Es así como este diario aventaja a El Mundo en 473.000 visitantes (17,9 millones) y en más de 1,9 millones a El País (16,5 millones). Ambos completan el Top 3 de audiencia de este mes. Le siguen ABC con 15,1 millones de fieles y OKDiario que logra 14,8 millones.

EL ESPAÑOL también ha sido líder en 10 de las 17 comunidades autónomas en mayo considerando el ranking de la prensa nacional: Cataluña, Murcia, Extremadura, Galicia, Cantabria, País Vasco, Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares y Castilla-La Mancha.

Otra de las métricas clave en GfK DAM de cara al mercado es la audiencia media diaria ya que mide la fidelidad de esta con las cabeceras. Y en ella EL ESPAÑOL también ocupa posiciones de liderazgo junto a El Mundo y El País, por encima de los 2,6 millones de usuarios únicos diarios.

Mayo ha sido un mes informativamente muy convulso con alta demanda informativa por acontecimientos de calado internacional como la guerra en Irán o los constantes movimientos de los mercados financieros, la cotización de las bolsas o el precio del petróleo.

Pero en especial por el aumento de la tensión política vinculada a las elecciones del 17 de mayo en Andalucía o la imputación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por la Audiencia Nacional el 19 de mayo.

El mes también ha estado marcado por el requerimiento de información en la sede socialista el 27 de mayo por parte de la Guardia Civil en el marco del 'caso Leire', también conocido como el 'caso cloacas'.

En mayo también se ha producido un descenso generalizado en el consumo de medios, muy impactado sobre todo por la llegada de la Inteligencia Artificial (IA) a las búsquedas de Google y los cambios en algunos de sus servicios como Discover.

Sin embargo, EL ESPAÑOL ha resistido reforzando su apuesta por el contenido de calidad, con más temas de análisis e información y primicias que han supuesto la diferencia respecto de nuestros competidores.

Es así como este diario publicó una serie de exclusivas entre las que destacan que la carrera fiscal reprobó la política de la fiscal general, Teresa Peramato; o que una pequeña gestoría de Madrid canalizaba los pagos del petróleo venezolano vinculados al 'Grupo Zapatero' y al PSOE.

EL ESPAÑOL también publicó que Francisco Flores, el banquero ligado al chavismo y al narco al que se da por muerto, pagaba al "Grupo Zapatero"; o que la SEPI justificó el rescate de Plus Ultra con párrafos calcados de un informe de Aviación Civil que el Gobierno ocultó.

Otras de las exclusivas publicadas indicaron que el Ministerio de Transportes llevó a prostitutas de Andalucía al Parador de Teruel para un trío con Ábalos en su viaje oficial en la covid; o que el candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, negociaba el aval para presentarse con Andbank tras el portazo de la banca española.