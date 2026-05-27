Oughourlian reduce el consejo de Prisa a once miembros y fuerza la salida de los vocales rebeldes afines a Moncloa

La salida de Varela Entrecanales coincide con la adjudicación de una nueva cadena de TDT a su sociedad, lo que Prisa considera incompatible con su permanencia en el consejo.

Oughourlian consolida su control en Prisa, con mando sobre el consejo y más del 40% del capital tras una ampliación y ejecución de bonos convertibles.

Entre los salientes están Andrés Varela Entrecanales, Isabel Sánchez García y Béatrice de Clermont-Tonnerre, ligados a los intentos fallidos de apartar a Oughourlian.

Joseph Oughourlian reducirá el consejo de administración de Prisa de catorce a once miembros, forzando la salida de tres vocales afines a Moncloa.

El presidente no ejecutivo del grupo Prisa, Joseph Oughourlian, prepara el golpe definitivo a los accionistas rebeldes que intentaron forzar su salida de la compañía hace un año.

La información confirmada por EL ESPAÑOL-Invertia con fuentes cercanas al consejo indica que el directivo prepara importantes cambios en el consejo de administración que implican reducir el órgano de decisión de catorce a once miembros.

Esto implica la salida de tres vocales: Andrés Varela Entrecanales, accionista de Global Alconaba, dueños del 7% de la compañía; y de las independientes Isabel Sánchez García, y Béatrice de Clermont-Tonnerre.

La decisión está tomada aunque debe pasar por el consejo de administración que se debería realizar en las próximas horas. Será la salida definitiva del consejo de los accionistas que intentaron apartar a Oughourlian con el apoyo de Moncloa.

Después de la guerra interna del año pasado, Oughourlian tiene control del consejo e indirectamente podría controlar más del 40% de la compañía, lo que le da libertad para tomar decisiones que afectan a la gobernanza.

De esta manera, ahora el consejo quedará compuesto por once miembros: cinco independientes, cuatro dominicales y dos ejecutivos. En todo caso, el control de Oughourlian será total.

La salida de Varela Entrecanales se produce la misma semana en la que el Gobierno ha adjudicado la nueva cadena de TDT a su nueva sociedad: Servicios Integrados Entretenimiento Televisivo SL.

La cadena debe comenzar a emitir antes de noviembre de este año y, según ha publicado este diario, se centrará en actualidad y ahora mismo busca cerrar acuerdos industriales con majors internacionales como CNN y ESPN.

En Prisa se argumenta que es incompatible que Entrecanales esté en el consejo de un grupo de medios con intereses en el mundo audiovisual y ponga en marcha una nueva cadena de TDT.

En todo caso, es paradójico que la cadena de televisión del Gobierno haya sido el comienzo y el fin de las hostilidades de Prisa.

En febrero del año pasado todo estalló cuando Oughourlian obligó al consejo a emitir un comunicado indicando su voluntad de cerrar la puerta a participar en este concurso de TDT.

Una decisión que hizo estallar la guerra, ya que la cadena estaba precisamente promocionada por los accionistas rebeldes agrupados en torno a Global Alconaba y a los otros accionistas de Prisa, Adolfo Utor y Diego Prieto.

Tras esta negativa de Oughourlian de que Prisa participara en el proyecto se forzó la salida del entonces CEO de Prisa Media, Carlos Núñez, y el gestor de la televisión, José Miguel Contreras, que era el director editorial de la compañía.

Accionistas de Prisa

Luego se produjo una guerra sin cuartel en la que Alconaba intentó reunir apoyos para cesar al presidente no ejecutivo y apartarle del capital de Prisa, pero fracasaron.

Oughourlian hizo una ampliación de capital exprés y ejecutó bonos convertibles que le permitieron tener la mayoría del capital junto con nuevos accionistas afines.

Un grupo que -según ha confirmado este diario- incluye a Enrique Cerezo, Miguel Ángel Gil y Jorge Mas, socio en el Zaragoza de Oughourlian y dueño del Inter de Miami de Lionel Messi.