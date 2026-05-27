El Español vuelve a ser líder absoluto de la prensa en mayo con 12,93 millones de usuarios, según GfK

Las claves

Las claves Generado con IA EL ESPAÑOL lidera la prensa en la primera quincena de mayo con 12,93 millones de usuarios únicos, según GfK DAM. El diario supera a El Mundo por más de 150.000 usuarios y a El País por más de 1,08 millones en audiencia digital. El liderazgo de EL ESPAÑOL se extiende a la mayoría de comunidades autónomas y destaca en audiencia media diaria. El auge del consumo de noticias a través de redes sociales influye en los nuevos criterios de medición del sector.

El león de EL ESPAÑOL ruge también en mayo. Este diario vuelve a ser líder en la primera quincena de mes, según datos del medidor recomendado GfK DAM.

Durante los primeros quince días de mayo algo más de 12,93 millones de usuarios únicos han elegido las páginas de EL ESPAÑOL para informarse.

Este diario aventaja en más de 150.000 usuarios a El Mundo y en más de 1,08 millones a El País.

El Top 5 lo completan OK Diario con 10,52 millones de fieles y ABC, que cuenta con 10,04 millones de seguidores.

El mes de mayo ha venido marcado por un descenso generalizado en el consumo de medios, muy impactado sobre todo por la llegada de la Inteligencia Artificial a las búsquedas de Google y los cambios introducidos en algunos de sus servicios como Discover.

CCAA

Durante la primera quincena de mayo el diario que preside y dirige Pedro J. Ramírez fue líder en la mayor parte de las comunidades autónomas.

Una de las métricas clave en GfK DAM es la audiencia media diaria, que mide la fidelidad de la audiencia con las cabeceras. Y en ella EL ESPAÑOL también ocupa posiciones líderes junto a El Mundo y El País.

El liderazgo de EL ESPAÑOL en GfK DAM en la primera quincena de mayo complementa la primera posición alcanzada en ComScore en abril, que certifica la jerarquía de este periódico también en redes sociales.

De hecho, este es uno de los requisitos que se ha puesto encima de la mesa a la hora de elegir al nuevo medidor recomendado del sector. Un concurso impulsado por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) y que debe resolverse en las próximas semanas.

Ese requisito del tráfico social como factor de medición, se ha hecho, precisamente, por el aumento del consumo de información a través de redes que se ha producido en los últimos meses.