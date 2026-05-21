Aimar Bretos se postula como el principal candidato para las mañanas de la Cadena Ser si Àngels Barceló no renueva

La emisora descarta fichar a profesionales de la competencia y apuesta por un relevo interno para asegurar la continuidad y las audiencias del programa matinal.

Prisa ha ofrecido la renovación a Barceló, pero hasta ahora ella no ha aceptado firmar debido a las discrepancias internas.

Barceló condiciona su renovación a obtener garantías de libertad editorial frente a las injerencias del director de contenidos, Fran Llorente.

Aimar Bretos es el principal candidato para sustituir a Àngels Barceló en Hoy por Hoy, si la presentadora no renueva su contrato con la Cadena Ser.

Aimar Bretos es el principal candidato del grupo Prisa para sustituir a Àngels Barceló en Hoy por Hoy, si es que finalmente la presentadora catalana no termina renovando su contrato para la próxima temporada.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia, el actual director y presentador de las noches de Hora 25 es la carta del director general, Jaume Serra y también gusta en la planta noble del grupo. Otra cosa es que acepte el desafío. Una ficha que solo se moverá si es que Barceló no renueva.

Es por ello por lo que la primera incógnita que hay que despejar es la continuidad de Barceló. La periodista ha planteado al equipo directivo que no renovará si no se le garantiza libertad editorial frente a las injerencias del director de contenidos, Fran Llorente.

Las fuentes consultadas por este diario indican que el miércoles se produjo una reunión para buscar acercamientos entre Barceló y el equipo directivo y en la que se intentó allanar el camino para su renovación. Pero el encuentro no terminó bien.

La primera opción de Prisa es que siga Àngels Barceló y así se lo han transmitido con una oferta de renovación que lleva varios días sobre la mesa, pero que ella ha rechazado firmar hasta la fecha.

Este diario ya informó hace unos días que Barceló y parte de los comunicadores de la Ser se habían plantado y exigían no seguir adelante con los cambios que puso sobre la mesa Llorente y que pasaban por ajustes de tertulianos y un mayor protagonismo del director de contenidos.

La situación que no ha cambiado en las últimas horas y las posturas se mantienen inamovibles. Incluso han intentado mediar la consejera delegada de Prisa Media, Pilar Gil; y el propio presidente, Joseph Oughourlian. Aunque todavía sin éxito.

En medio de estas disputas, en la redacción se da por hecho que Àngels no va a renovar porque no le garantizan explícitamente la libertad, ni independencia para configurar las tertulias de Hoy por Hoy, sin la tutela de Llorente.

Con todo, la idea de Prisa es poder resolverlo todo esta semana y para ello ya piensan en Aimar Bretos, un presentador de la casa y que además no desentona respecto de la línea editorial de izquierdas marcada por la emisora y que mantiene Barceló.

Está además bien contactado con el equipo directivo de Prisa y mantiene una buena presencia en televisión tras el estreno de su programa en La Sexta. Solo faltaría convencerle para que esté dispuesto a trabajar con Fran Llorente.

En todo caso, como ya ha indicado este diario, en la Ser no piensan en nadie de la competencia (Onda Cero o Cope) para sustituir a la presentadora catalana y la prioridad siempre será buscar a alguien de la casa.

Incertidumbre en la Ser

Es la única manera de garantizar las audiencias de Hoy por Hoy y de no perder el suelo de 3,2 millones de oyentes conseguido en el último Estudio General de Medios (EGM).

Se especuló con un posible interés en Carlos Alsina de Onda Cero, pero nadie de Prisa ha contactado con el comunicador. Es verdad que no ha renovado, pero nadie se lo imagina en alguna emisora de la competencia en estos momentos.

También se habló de Ana Pastor, pero su vinculación con Atresmedia de más de una década generaría muchos anticuerpos en los oyentes de Cadena Ser.

Con todo, la incertidumbre que se vive en la emisora -desde los periodistas hasta los comunicadores, pasando por todos sus equipos- es máxima. Una situación que impide pensar en septiembre ya que nadie sabe ni con qué parrilla contarán después del verano.