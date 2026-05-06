Muere Ted Turner, fundador de la cadena CNN, a los 87 años

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Las claves Generado con IA Ted Turner, fundador de CNN y pionero de las noticias 24 horas, falleció a los 87 años. Turner creó un imperio mediático con cadenas como CNN International, TNT, Cartoon Network y Turner Classic Movies. Fue dueño del equipo Atlanta Braves, destacado filántropo, conservacionista y uno de los mayores terratenientes de EE.UU. Turner se retiró de su compañía en 2003 y en 2018 reveló que padecía demencia con cuerpos de Lewy.

Ted Turner, fundador de la cadena CNN, murió este miércoles a los 87 años, según confirmó Turner Enterprises en un comunicado.

El 1 de junio de 1980, Turner lanzó la CNN, la primera cadena de noticias por cable del mundo que emitía las 24 horas del día, lo que revolucionó el mundo de la información y de los medios de comunicación.

El éxito de CNN le permitió crear el imperio mediático Turner Broadcasting con cadenas reconocidas como Headline News, CNN International, TNT, Cartoon Network y Turner Classic Movies.

Dueño del equipo de béisbol, Atlanta Braves, fue un navegante de fama internacional, un filántropo que puso en marcha la Fundación de las Naciones Unidas, un activista que abogó por la eliminación mundial de las armas nucleares y un conservacionista que se convirtió en uno de los mayores terratenientes de Estados Unidos.

Llegó a contar con aproximadamente 708.200 hectáreas en Nuevo México, Montana, Dakota del Sur y Nebraska. Su imperio, con sede en Montana, se especializó en la cría de bisontes.

A mediados de los 90, Castle Rock Entertainment y New Line Cinema se convirtieron en partede Turner Broadcasting. En octubre de 1996, la compañía se fusionó con Time Warner Inc. , y en 2001, Time Warner se fusionó con AOL para crear AOL Time Warner.

Posteriormente, el grupo volvió a llamarse Time Warner Inc y posteriormente se integró con Discovery. Finalmente, hace unas semanas, la junta de accionistas de Warner-Discovery aprobó la compra de Paramount por valor de 94.000 millones.

Un movimiento que se ha interpretado como parte de la estrategia de Donald Trump, por someter a la CNN a sus designios mediáticos.

Los dueños de Paramount, liderados por David Ellison -hijo del magnate fundador de Oracle, Larry Ellison- son parte de la corte empresarial y mediática del presidente.

Turner finalmente se retiró de la compañía en 2003 y renunció a la junta directiva en 2005.

Poco más de un mes antes de cumplir 80 años, en 2018, reveló que padecía demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno cerebral progresivo. Desde entonces estuvo apartado de la vida pública.