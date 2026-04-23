Murtra nombra a Alfonso Gómez como nuevo CEO de Movistar+ tras la salida de Daniel Domenjó

Movistar+ cerró el año pasado con 3,9 millones de suscriptores, consolidando su relevancia tras renovar los derechos de La Liga y la Champions League.

El cambio no afecta a Javier de Paz, que continúa como presidente no ejecutivo de Movistar+.

La salida de Domenjó ha sido voluntaria y se atribuye a una falta de encaje en la cultura de Telefónica, aunque su etapa se centró en ampliar la oferta de contenidos y alianzas de coproducción.

Alfonso Gómez ha sido nombrado nuevo CEO de Movistar+ en sustitución de Daniel Domenjó, quien deja el cargo tras trece meses para buscar nuevos proyectos.

Marc Murtra ha decidido designar como nuevo consejero delegado de Movistar+ a Alfonso Gómez. El hasta ahora presidente de Telefónica Hispanoamérica sustituirá a Daniel Domenjó, un directivo del mundo de la producción audiovisual que había sido fichado hace solo trece meses.

La información adelantada por El Economista y confirmada por EL ESPAÑOL-Invertia apunta además a que la salida de Domenjó ha sido voluntaria y que lo hace para buscar nuevos proyectos profesionales.

La brevedad de su paso por Telefónica sugiere que nunca llegó a encajar del todo en la cultura de la operadora de telecomunicaciones aunque su marcha ha sido por petición propia, según ha sabido este diario.

El cambio no afecta a Javier de Paz, nombrado presidente no ejecutivo de Movistar+, el mismo día que se designó a Domenjó con labores ejecutivas.

Los dos habían sustituido a Sergio Oslé como presidente y a Cristina Burzako como consejera delegada, respectivamente, quienes habían llevado las riendas de la compañía durante la era de José María Álvarez Pallete.

Desde entonces, Domenjó se centró en ampliar la oferta de contenidos, con más programas de entretenimiento o docurealities; abrirse al público más joven y generalista, y cerrar nuevas alianzas de coproducción con otras plataformas o cadenas de televisión, tanto dentro como fuera de España.

Sin embargo, ahora con la llegada de Alfonso Gómez, un directivo que ha pasado casi toda su carrera en Telefónica, la operadora deberá dar un nuevo salto en su desarrollo en el que la idea es compaginar la apuesta por los contenidos con la marcha del negocio.

Telefónica sigue manteniendo a Movistar+ como uno de los ejes de su estrategia comercial y prueba de ello es la renovación esta temporada de los derechos de La Liga y de la Champions League.

De hecho, Telefónica fue la única gran operadora de telecomunicaciones que logró retener estos derechos ante la arremetida de las plataformas estadounidenses como Paramount y Amazon.

Movistar Plus+ cerró el año pasado con 3,9 millones de suscriptores, tras ganar 278.000 nuevos abonados, y registrar un crecimiento interanual del 7,9%.