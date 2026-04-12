Charo Izquierdo, María Luisa Rodríguez y Ana Núñez-Milara se incorporan al equipo de dirección de El Español

Las nuevas directivas también pasarán a formar parte del comité de dirección del periódico que encabezan Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara.

Las claves nuevo Generado con IA Charo Izquierdo será la nueva directora de Magas, el vertical sobre mujer y liderazgo femenino de EL ESPAÑOL, reforzando su apuesta por la visibilidad y el liderazgo femenino. María Luisa Rodríguez Bello asume la dirección de Hathor, la comercializadora publicitaria de EL ESPAÑOL, con el reto de encontrar nuevos nichos publicitarios y financiar los proyectos del diario. Ana Núñez-Milara se incorpora como adjunta a la dirección de EL ESPAÑOL, enfocándose en el análisis internacional y la estrategia audiovisual del periódico. Estos nombramientos completan la reestructuración del equipo directivo de EL ESPAÑOL para afrontar los retos de la próxima década y fortalecer su liderazgo en medios digitales.

Charo Izquierdo, María Luisa Rodríguez Bello y Ana Núñez-Milara se incorporan al equipo de dirección de EL ESPAÑOL. Nombramientos que completan la reestructuración del staff directivo del grupo para afrontar la próxima década de vida del periódico.

Charo Izquierdo será la nueva directora de Magas, el vertical sobre mujer y liderazgo femenino de EL ESPAÑOL. Trabajará de la mano de su editora, Cruz Sánchez de Lara, con el objetivo de impulsar la influencia y apuntalar su liderazgo entre las publicaciones de su segmento.

Un nombramiento que se produce en medio del fuerte desarrollo de Magas, bajo cuyo paraguas se encuentran las Top 100 Mujeres Líderes, los premios Maga de Magas y su cada vez más extensa e influyente comunidad de lectoras. Sin olvidar el Bookazine, la publicación en papel bianual que aglutina reportajes sobre liderazgo femenino y el universo del lujo.

Para Cruz Sánchez de Lara, la llegada de Izquierdo a la dirección de Magas supone "una garantía de éxito para dar un paso más en el crecimiento de la comunidad de liderazgo femenino. Estoy segura de que con su conocimiento, creatividad y talento, conseguiremos consolidar el liderazgo de Magas y ayudar a dar mayor visibilidad a todas aquellas mujeres que ocupan puestos de reponsabilidad".

Magas es una de las grandes apuestas del grupo de EL ESPAÑOL de cara a futuro, en un contexto en el que la diversificación va a ser clave para lograr la rentabilidad de los grupos de comunicación.

Parte de ese proceso de búsqueda de nuevas fuentes de ingresos recae en Hathor, la comercializadora de publicidad de EL ESPAÑOL. Su nueva directora será María Luisa Rodríguez Bello, quien hasta ahora era la directora de eventos.

Trabajará en el área de la nueva directora general de Negocio, Samary Fernández Feito, para encontrar nuevos nichos publicitarios. Será una de las claves para financiar las nuevas apuestas de EL ESPAÑOL en su objetivo de convertirse en el diario líder en castellano.

Apuestas que, en muchos casos, vienen marcadas por la Inteligencia Artificial y por la necesidad de adaptar su lenguaje a las nuevas comunidades de lectores, a las redes sociales o a los nuevos formatos de vídeo.

Ahí serán clave las aportaciones de Ana Núñez-Milara, que se incorpora a la redacción de EL ESPAÑOL como adjunta a la dirección del diario.

Núñez-Milara se centrará en el análisis de la actualidad internacional y la geopolítica a través de análisis en distintos formatos, y participará junto al equipo editorial del diario en la elaboración de la estrategia para desarrollar el proyecto de la televisión conectada de EL ESPAÑOL.

Charo Izquierdo, María Luisa Rodríguez y Ana Núñez-Milara formarán parte del comité de dirección del periódico que encabezan Pedro. Ramírez como presidente y CEO y Cruz Sánchez de Lara como presidenta.

En él también están presentes los tres directores generales, Samary Fernández-Feito (Negocio), Daniel Muñoz (Producto) y Fuensanta Salcedo (Gestión). Junto a ellos también conforman el Comité de Dirección Sergio Sanz (Tecnología), Álvaro Mazariegos (Audiencias), Verónica Milo (Suscripciones), Prisca Dumas (Datos), Pablo Grandío (Obelisco), María Peral (Adjunta al director), Mario Díaz (Director Adjunto), Arturo Criado (Invertia), Vicente Ferrer (España), Jorge Calabrés (Investigación), Javier Corcuera (Redes) y Lina Smith (Nuevas Narrativas).

Para Pedro J. Ramírez la llegada de Charo Izquierdo, María Luisa Rodríguez y Ana Núñez-Milara permite a EL ESPAÑOL "sumar al staff directivo a parte del mejor talento que había en la estructura del diario. Una apuesta interna para reforzar la dirección ante los desafíos que se avecinan y que requieren estructuras en permanente transformación y adaptación".

Trayectorias profesionales

Charo Izquierdo.

Charo Izquierdo, la nueva directora de Magas ha sido en los dos últimos años directora de Enclave ODS y consejera Editorial de Magas.

A lo largo de su carrera profesional se ha especializado en moda, estilo de vida, sostenibilidad y temática de género. Ha sido directora general de revistas en Prensa Ibérica, directora de la pasarela Mercedes Benz Fashion Week Madrid y de las ferias de moda y estilo de vida en IFEMA, además de fundadora y directora de la revista Yo Dona.

Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, ha realizado estudios de Negocio, cursando un PDG en IESE y los cursos de Consejos de Administración en ICA, además de haber sido seleccionada como Women to Watch por PwC.

Top 100 Honoraria, ha recibido varios premios, entre los que destaca el premio 8 de marzo de la Comunidad de Madrid, el premio Directiva del Año, otorgado por ASEME, un reconocimiento del Ministerio de Igualdad por su contribución a la eliminación de la violencia contra las mujeres y un galardón Women Together, en Naciones Unidas.

Dirige el grado de Gestión y Comunicación de Moda en la Universidad CamiloJosé Cela. Es miembro de diversos consejos asesores (Abadía Retuerta, Puro Bienestar, MV Executive Search). Es académica en la Academia del Perfume. Ha publicado los libros Puta no soy (Lid Editorial), Socorro, soy abuela (Plaza&Janés), Soy yo o es que aquí hace mucho calor (Planeta), coescrito con Laura Ruiz de Galarreta y Fashion (R)Evolution (Lid Editorial).

María Luisa Rodríguez Bello.

María Luisa Rodríguez Bello, nueva directora de Hathor, es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid, y cuenta con un Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial por ESIC Business & Marketing School, además de un Advanced Management Program (AMP) por el IE Business School.

Su trayectoria profesional ha estado siempre vinculada al marketing en la aseguradora AON y especialmente en la organización de eventos, habiendo desarrollado su carrera en Unidad Editorial. Allí fue responsable de coordinar eventos para todas las cabeceras del grupo. Posteriormente se incorporó a EL ESPAÑOL, primero como directora de eventos y, en la actualidad, como directora de HATHOR DIGITAL, la compañía comercializadora del diario.

Desde su posición, lidera las cuatro principales áreas de negocio de EL ESPAÑOL: publicidad, eventos, redes sociales y branded content.

Ana Núñez-Milara.

Ana Núñez-Milara, recién nombrada adjunta a la dirección de EL ESPAÑOL, comenzó su carrera en Punto Radio y de ahí saltó a Bruselas en el año 2010 para hacerse cargo de la corresponsalía para la radio y al poco entra en Mediaset.

Durante once años cubre para Informativos Telecinco y el resto de programas de la cadena la actualidad política y económica comunitaria y la OTAN. Ha sido enviada especial a más de una veintena de países y ha colaborado con medios como la Deutsche Welle.

En el año 2019 gana el premio Salvador de Madariaga y en 2020 le otorgan el Premio Emilio Castelar en la categoría de comunicación. Ese año regresa a Madrid para poner en marcha y dirigir el informativo digital en Vozpópuli y en 2021 es nombrada directora de Yo Dona (EL MUNDO).

En 2023 gana el premio Maga de Magas y en julio de 2024 entra a este periódico para dirigir la revista femenina de EL ESPAÑOL, donde pone en marcha el Bookazine, la revista bianual que aglutina reportajes sobre liderazgo femenino y el universo del lujo. Tertuliana de televisión, ha pasado por cadenas como La Sexta, Antena 3 y, actualmente, colabora en TVE.