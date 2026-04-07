El Consejo de Informativos defiende ante la dirección de RTVE su duro informe contra 'Malas lenguas' y 'Mañaneros'

El Consejo de Informativos mantiene que su investigación responde a más de 100 quejas y reafirma la validez de sus conclusiones, pese a críticas y matizaciones.

RTVE respondió tachando el informe de contener "acusaciones falsas" y de dañar la reputación y credibilidad de la cadena pública.

El informe denuncia que las decisiones fundamentales de estos programas las toma personal ajeno a RTVE, algunos con antecedentes judiciales por mala praxis.

El Consejo de Informativos de TVE defiende su informe crítico sobre los programas 'Mañaneros' y 'Malas lenguas', acusándolos de incumplir normas periodísticas.

El Consejo de Informativos (CdI) de TVE ha publicado este martes una respuesta al consejo de administración de RTVE que hace un mes desligitimó su informe sobre los programas de infoentrenimiento de producción externa 'Mañaneros' y 'Malas lenguas'.

El documento original del CdI indicaba que ambos programas "incumplen de forma habitual y reiterada" las "normas fundamentales de elaboración de información" de la Corporación pública.

El organismo ha realizado este informe tras "recibir más de 100 quejas" de trabajadores y "actuando también de oficio". En sus conclusiones, el comité es rotundo al denunciar que "las informaciones emitidas en estos programas no se rigen por criterios periodísticos".

"No se sabe, o al menos no se nos dice, quiénes son los responsables reales", añadieron, para después alertar de que dichas funciones no las estén llevando profesionales del Ente público.

"Lo que es más grave, según distintas indagaciones llevadas a cabo por este Consejo, parece que las decisiones fundamentales las toma gente ajena a RTVE", manifiesta, expresando que, detrás de estas responsabilidades, habrían "condenados por la justicia por mala praxis".

A lo que el consejo de administración respondió indicando que este documento contenía "acusaciones falsas" y que ponía en el punto de mira y menoscababa la credibilidad de la cadena pública.

Según TVE, desde el inicio de las actuaciones del Consejo en mayo de 2025 el asunto ha generado una amplia repercusión en medios de comunicación de ámbito nacional, digital y regional, "con una difusión especialmente intensa a partir de la publicación del informe que ponía de manifiesto la politización de estos programas y su escaso rigor".

Asimismo, dice que la proyección mediática acumulada ha tenido una incidencia significativa en la percepción pública de la Corporación, afectando a su reputación y a la confianza depositada en RTVE como operador público. Indican que el informe contiene afirmaciones y "valoraciones de notable gravedad" referidas a programas concretos de la parrilla de TVE, Mañaneros 360 y Malas Lenguas, así como a los profesionales que los realizan.

Y continúa indicando que en la medida en que se formulan imputaciones relativas, entre otros extremos, a presunto sesgo ideológico, falta de rigor profesional y difusión de contenidos susceptibles de ser interpretados como constitutivos de delitos de odio, "se produce un efecto directo sobre el honor profesional de las personas afectadas y sobre el desarrollo ordinario de su actividad".

Ante esta respuesta, ahora el CdI defiende su documento original indicando que, habiendo metodologías mejores, "no se puede hacer una enmienda a la totalidad del informe".

"Los ejemplos y los análisis que contiene son suficientemente representativos para llegar a las conclusiones expuestas, tal y como se explica en este informe", agregan.

Respecto de las críticas de RTVE de que el CdI se refería a "delitos de odio", la representación de los trabajadores de informativos ha respondido indicando que en ningún caso han utilizado estos términos.

"Aun así, en ánimo de buena voluntad, matizaremos el párrafo del informe en el que aparece la expresión "altavoz de mensajes de odio".

Consejo de Informativos

"El informe en cuestión es fruto de una investigación que se ha llevado a cabo por las numerosas quejas de profesionales de la información. Así pues, es nuestra obligación investigarlo y emitimos un informe aprobado por unanimidad del Consejo de Informativos", agregan

Al mismo tiempo, agregan que no se puede atribuir al órgano deontológico de la información la culpa del desprestigio de RTVE, en el caso de que lo hubiera.

Referente a la dependencia jerárquica del Consejo de Administración de RTVE sobre el CDI de TVE, indican que no hay ley ni norma que lo recoja.

Y concluyen indicando que matizarán el informe con las puntualizaciones planteadas y las realizadas anteriormente el 28 de enero y lo publicará de forma definitiva. Aunque dejan caer que lo fundamental se mantendrá.