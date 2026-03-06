La editorial alemana Axel Springer compra 'The Telegraph' por 663 millones de euros

La venta se aceleró debido a las deudas de los anteriores propietarios y después de que el gobierno británico investigara la oferta previa del Daily Mail por motivos de pluralidad informativa.

La editorial alemana Axel Springer ha comprado The Telegraph por 575 millones de libras (663 millones de euros), según explica el periódico en una noticia publicada en su web.

También detalla que Mathias Döpfner, director ejecutivo y accionista mayoritario de Axel Springer, se coló en la adquisición después de que el Daily Mail y General Trust propusieran comprar la compañía por 500 millones de libras, una acción que desencadenó en una investigación del gobierno.

"La transacción, íntegramente en efectivo, supone, con diferencia, la mayor incursión de Axel Springer en el mercado británico y un paso significativo en la estrategia de expansión del Sr. Döpfner en el mundo angloparlante", explica el periódico.

"Hace más de 20 años intentamos adquirir The Telegraph y no lo logramos. Ahora, nuestro sueño se hace realidad. Ser dueño de esta institución del periodismo británico de calidad es un privilegio y un deber. Queremos impulsar su crecimiento preservando su carácter distintivo y su legado, para convertirlo en el medio de comunicación de centroderecha más leído del mundo angloparlante", subraya Mathias Döpfner, director ejecutivo y accionista mayoritario de Axel Springer.

Y añade que "The Telegraph defiende la libertad, la responsabilidad personal, los valores democráticos y la creencia en las sociedades abiertas y en las economías de mercado".

Cabe recordar que TMG se puso a la venta en 2023, debido a las deudas de los anteriores propietarios, los hermanos Barclay. En noviembre del año pasado, el propietario del tabloide Daily Mail llegaba a un acuerdo de 500 millones de libras (570 millones de euros) para comprar el periódico británico.

El conglomerado Daily Mail & General Trust (DMGT), propiedad de Jonathan Rothermere, comunicaba que planeaba realizar una inversión sustancial en el Telegraph con el objetivo de acelerar su expansión internacional.

Sin embargo, la compra se truncó cuando el gobierno decidió iniciar una investigación sobre el acuerdo por preocupaciones de que pudiera afectar la "pluralidad de opiniones" en los medios del Reino Unido.