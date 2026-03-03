Prisa prevé ingresos de 1.120 millones y un Ebitda de 240 en su nuevo plan estratégico

El plan prevé que Santillana facture 600 millones y Prisa Media 520 millones al cierre del ciclo, y que El País alcance los 800.000 suscriptores en 2029.

La compañía pretende reducir su ratio de deuda neta/Ebitda por debajo de 3 y detalla su refinanciación, con vencimientos de deuda extendidos hasta 2029.

Prisa presentará este martes su nuevo plan estratégico para 2026-2029 con un objetivo de aumentar sus ingresos hasta los 1.120 millones de euros y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 240 millones.

Así lo indica en la presentación que ha remitido este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que además indican que prevé lograr 100 millones de cash flow operativo al cierre del periodo. El flujo de caja de 2025 fue de 58 millones.

En el periodo que cubrió el anterior plan estratégico (2022-2025) Prisa acumuló pérdidas de 84 millones (12,9 millones en 2022, 32,5 en 2023, 11,6 en 2024 y 27 en 2025), principalmente por el peso del pago de los intereses de su deuda.

Es por ello que uno de los objetivos del nuevo plan es reducir el apalancamiento por debajo de las tres veces el ratio de deuda neta y Ebitda. La deuda al cerrar 2025 estaba en 725 millones de euros (865 millones con arrendamientos), una ratio de 4,25 veces, según los datos aportados por el editor de 'El País'.

Es verdad Prisa redujo un 18% su deuda desde 2022, pero también hay que recordar que en este periodo se produjeron hasta tres ampliaciones de capital por valor de 270 millones y que actualmente el pago de intereses es cercano a los 80 millones, casi la mitad del actual Ebitda.

La compañía cerró además una nueva refinanciación en 2025 con vencimientos extendidos hasta 2029, "menor coste medio y plazos más flexibles", dice Prisa en su presentación a los analistas.

Por primera vez, Prisa da detalles de la refinanciación. La deuda se divide en un tramo super senior de 290 millones que se debe pagar el 29 de junio de 2029 y con un interés anual del 5,22% más euríbor.

Y tiene un segundo tramo de deuda senior con un pago de 575 millones que expira el 2 de diciembre de 2029 y que está vinculada a un interés de 5,47% más euríbor. Los dos bastante más alto que la media de estas operaciones de refinanciación en empresas de tamaño similar.

Pese a ello, Prisa dice que ha rebajado el coste de los intereses desde los 228 a los 207 millones de euros y que la media de los intereses se bajó desde el 5,94% al 5,39%. El mayor tenedor de deuda de la compañía es el fondo estadounidense Pimco.



Un plan que, sin embargo, se presenta sin cumplir los objetivos del anterior plan estratégico 2022-2025. El grupo estuvo cerca, pero no llegó a las metas propuestas.

Por ejemplo, los ingresos proyectados estaban en los 950 a los 1.050 millones y se llegó a los 903 millones al cerrar el ciclo, mientras que el flujo de caja operativo debía ser de 300 millones y se quedó en 252.

La compañía ha explicado que estos parámetros estuvieron afectados por el convulso mercado, pero que pese a ello reflejan un crecimiento consistente.

800.000 suscriptores

Volviendo al plan 2026-2026, la idea es que Santillana factura 600 millones al final del ciclo, que genere un Ebitda de 175 millones y un flujo de caja de 75 millones.

Del mismo modo, Prisa Media (El País, Cinco Días, AS, la Ser y los 40) debería llegar a los 520 millones de ingresos, 74 de Ebitda y 25 de flujo de caja.

En el caso de sus medios informativos el plan pasa porque los ingresos por suscripción pasen del 23% al 33% de los ingresos totales y que en 2020 El País tenga 800.000 suscriptores en todo el mundo. Actualmente tiene 451.000.