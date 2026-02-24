El consejo de Prisa de este martes analizará una oferta de reestructuración "no solicitada" del empresario Blas Herrero

No es la primera vez que Blas Herrero presenta una oferta por Prisa; en 2022 ya intentó adquirir los medios del grupo, pero su propuesta fue rechazada por el consejo.

El consejo de administración del grupo Prisa estudiará en su reunión de este martes la propuesta de reestructuración que la semana pasada presentó formalmente el empresario Blas Herrero.

El documento remitido el pasado 18 de febrero de 2026 se titula "Propuesta de Operación de Reestructuración". Herrero es dueño de Kiss Media y es titular indirecto de un 0,39% del capital de Prisa.

En una comunicación remitida al mercado, la compañía indica que la propuesta recibida "no ha sido solicitada por Prisa" y, de acuerdo con sus propios términos, "no implica, directa o indirectamente, una oferta, un anuncio, una decisión o un compromiso de formular una oferta pública de adquisición por parte del accionista minoritario".

Es así como, en su reunión ordinaria que se celebrará este martes, el consejo de administración tiene previsto analizar la propuesta "y adoptar las decisiones oportunas sobre la misma, de lo que se dará cuenta al mercado, en cumplimiento de sus obligaciones".

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia la oferta consiste en una ampliación de capital de 300 millones de euros, de los que unos 200 se utilizarán para reestructurar la compañía y otros 100 millones para pagar deuda.

En esta ampliación de capital podrían entrar nuevos socios como el editor de Países Bajos, DPG, contactado por Blas Herrero y que estarían dispuestos a entrar si es que no hay conflictos con el accionista mayoritario Amber Capital.

La segunda parte de la oferta incluye la quita de al menos la mitad de la deuda de 800 millones en poder de Pimco. El plan de Blas Herrero pasa por aplicar la Ley 16/2022 sobre procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas que dice que la deuda de una empresa no puede ser superior a la valoración de sus activos.

El proyecto considera la valoración de los activos no superior a los 400 millones, lo que implicaría que la deuda se quede en torno a esos parámetros. Del mismo modo, se propone adquirir esta deuda por parte de la banca española y para ello tendría el apoyo principalmente del Banco Santander. El banco asesor es Société Générale.

No es la primera vez que Blas Herrero presenta una oferta por el grupo Prisa. En 2022 y pocos meses antes de que Joseph Oughourlian asumiera la presidencia tras forzar la salida de Javier Monzón, ofreció 150 millones por los medios de la compañía.

En esa ocasión el consejo rechazó la propuesta que también calificó de "no buscada", como se ha hecho en esta oportunidad.

En ese momento, fue el propio Oughourlian el que lideró la ofensiva contra la propuesta y no parece que ahora la situación sea distinta, aunque el consejo se reunirá esta tarde para valorar los extremos del nuevo plan de Blas Herrero.