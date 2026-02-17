Warner Bros le da a Paramount una semana para hacer su "mejor y última" oferta

Las claves nuevo Generado con IA Warner Bros Discovery ha dado a Paramount un plazo de una semana para presentar su mejor y última oferta por la empresa cinematográfica y de streaming. El consejo de administración de Warner Bros busca forzar a Paramount a mejorar su propuesta o abandonar el acuerdo tras rechazos previos desde octubre. Netflix ha permitido a Warner Bros una exención de una semana para negociar con Paramount y resolver la situación de forma definitiva. Warner Bros celebrará una votación sobre el acuerdo con Netflix el próximo 20 de marzo.

Warner Bros Discovery ha pedido a Paramount que presente su "mejor y última oferta" por la empresa cinematográfica y de streaming en un plazo de siete días o que se retire del acuerdo alcanzado con Netflix por valor de 83.000 millones de dólares.

El plazo es un intento del consejo de administración del grupo de obligar a Paramount a mejorar su oferta o a abandonar su intento tras múltiples rechazos desde octubre.

De hecho, Netflix también ha concedido una exención de una semana a Warner Bros para mantener conversaciones con Paramount y "resolver este asunto de forma definitiva".

El intento de forzar la mano de Paramount es la última jugada en una batalla de alto riesgo por el control de Warner Bros, el legendario estudio propietario de algunas de las propiedades cinematográficas y televisivas más valiosas del mundo, desde Harry Potter hasta Friends.

David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros Discovery, ha subrayado en un comunicado que su empresa mantendría conversaciones durante una semana para determinar si Paramount puede subsanar las "deficiencias" de su oferta y presentar "una propuesta viable y vinculante que ofrezca un valor superior".

Warner también reveló el martes que celebraría una votación sobre el acuerdo con Netflix el 20 de marzo.