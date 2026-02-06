DAZN emitirá todo el Mundial de fútbol 2026 en la tele de pago en España

Las claves nuevo Generado con IA DAZN emitirá en exclusiva todos los partidos del Mundial de fútbol 2026 en televisión de pago en España. La Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en 16 estadios de Estados Unidos, Canadá y México. La plataforma permitirá seguir todos los encuentros en directo y a la carta, incluyendo la participación de la selección española y otras favoritas. Óscar Vilda, CEO de DAZN España y Portugal, ha destacado que este acuerdo supone un avance para que el torneo sea accesible de forma innovadora y flexible.

DAZN ha anunciado que distribuirá en exclusiva en televisión de pago en España el canal de Grup Mediapro con todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, según ha informado este viernes.

El Mundial 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en 16 estadios repartidos a través de Estados Unidos, Canadá y México y podrá seguirse al completo, en directo y a la carta, por primera vez en la plataforma, incluyendo la participación de la selección española, así como del resto de grandes favoritas a alzarse con el trofeo.

Al respecto, Óscar Vilda, CEO de DAZN España y Portugal, ha destacado que "para los aficionados al fútbol en España, este es un momento histórico. Estamos muy contentos de anunciar que la Copa Mundial de la FIFA 2026 se podrá disfrutar íntegramente en DAZN.

Y ha añadido que "con este acuerdo, damos un gran paso para que el mayor espectáculo deportivo del mundo sea accesible de una forma innovadora y flexible".

