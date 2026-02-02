Los exministros José Blanco y Alfonso Alonso venden Acento a Havas tras superar los 10M de facturación como lobistas

El sector de los asuntos públicos en España ha crecido un 25% anual en los últimos cinco años, y se espera que supere los 200 millones de euros en 2030.

Acento ha trabajado para clientes como AstraZeneca, LaLiga, el Gobierno de Marruecos y participó en la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell.

Ambos exministros seguirán al frente de la compañía, que se integrará en la red internacional H/Advisors, manteniendo su presencia en España y fusionando operaciones europeas en Bruselas.

Los exministros José Blanco y Alfonso Alonso han vendido Acento al grupo Havas tras haber superado los diez millones de facturación como lobistas el año pasado.

Los que fueran titulares de Fomento con el PSOE y de Sanidad con el PP seguirán al frente del lobby que fundaron en 2019 durante los próximos años, tal y como aseguran fuentes conocedoras de la operación a EL ESPAÑOL.

Los expolíticos firmaron el pasado viernes el contrato de venta en Madrid. La operación supone la toma de control de la compañía por parte del grupo francés que en España lidera Alfonso Rodes.

El objetivo de la multinacional gala es reforzar su presencia en el mercado de asuntos públicos en nuestro país e incrementar su posición en el ámbito europeo.

El precio de la operación no ha trascendido por motivos de confidencialidad, algo habitual en este tipo de operaciones.

Actualmente trabajan en la compañía medio centenar de personas y cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona y Bruselas.

Acento se integrará, según explican las fuentes, en la red internacional de servicios advisory de asuntos corporativos de la multinacional, H/Advisors.

Esto implica que mantendrá su presencia propia en España. Presumiblemente las operaciones en asuntos europeos en Bruselas quedarán fusionadas entre ambos grupos.

Allí Blanco y Alfonso trabajan para AstraZeneca, Isdin, LaLiga, Lilly o el Gobierno de Marruecos, tal y como se puede ver en el registro de transparencia de la Comisión Europea.

También en Bruselas Acento trabajó para la china Huawei, una cuenta que gestionó Anabel Mateos. Actualmente es la número dos de la secretaría de Organización del Partido Socialista.

Mateos es también la pareja del actual secretario de Estado de Digitalización, Antonio Hernando, quien fue fundador de Acento en 2019 hasta su incorporación a La Moncloa como director adjunto del gabinete de Presidencia en noviembre de 2023.

En España, una de las grandes operaciones a las que ha estado vinculada Acento en los dos últimos años ha sido la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell. Blanco y su equipo fueron contratados por la entidad vasca.

Se impuso un concurso en el que participaron buena parte de las agencias y oficinas de public affairs de Madrid y que se resolvió en apenas 48 horas.

De hecho, como contó EL ESPAÑOL, el exministro José Blanco fue de una de las piezas clave para intentar que el Gobierno de Pedro Sánchez cambiara de opinión sobre la oferta lanzada por la entidad vasca sobre la catalana.

Tanto es así que el propio Blanco fue visto en la Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Turquía que se celebró el 13 de junio de 2024 en. La Vela de Madrid.

Es poco habitual que Acento haga pública su lista de clientes. A pesar de ello este diario ha podido confirmar que cuenta con varios contratos en el sector sanitario.

La facturación de Acento fue de 9,57 millones en 2024, casi un 20% más que el año anterior. Se espera que en el ejercicio 2025 (aún no disponible) haya superado los diez millones de euros a la vista de cómo evoluciona el negocio en España.

Como se puede ver en el gráfico, desde 2020, Acento ha multiplicado por cinco su facturación. Pasando de los cerca de dos millones a los casi diez millones del pasado año.

Una de las claves de su éxito son los perfiles profesionales con los que cuenta, muchos de ellos vinculados al Partido Socialista y al Partido Popular.

Así, en sus filas cuenta con el que fuera director general de Red.es, David Cierco; la socialista Elena Valenciano o el exministro Valeriano Gómez.

También en su consejo asesor están otros responsables 'populares' como José María Lasalle.

Incluso, llegó a intentar en 2024 incorporar a sus filas al exministro de Consumo Alberto Garzón (IU) cuyo fichaje se frustró en el último momento porque le llovieron críticas de derecha... e izquierda.

Unos perfiles que han sido muy criticados por otras agencias de Asuntos Públicos, quienes consideran que daña la reputación del sector.

Pero la realidad es que esas figuras son las que le han servido para situarse como una de las principales empresas de Asuntos Públicos en España.

Havas quiere crecer

Hace tan sólo unos días el presidente ejecutivo de H/Advisors, Stéphane Fouks, aseguraba que su objetivo es crecer a ritmos del 10% anual durante los próximos años.

Para ello apostaba por una combinación de expansión orgánica e inorgánica que le ayude a incrementar su presencia en los mercados en los que aún no está presente o en aquellos que pueden resultar clave para su estrategia.

Australia, Bruselas, Dubái, Portugal, Singapur o España eran algunos de los mercados en los que se fijaba el máximo responsable de H/Advisors.

Precisamente el español es uno de los mercados en los que Havas ha incrementado más su presencia en los últimos años.

Ha adquirido Tidart, especializada en performance digital y e-commerce; CA Sports, especializada en marketing y patrocinio deportivo y Tinkle, también especializada en comunicación, reputación y PR.

El de asuntos públicos es uno de los sectores que más están creciendo en España. En los últimos cinco años, el mercado ha registrado crecimientos medios del 25% anual.

Según un análisis del Instituto de Coordenadas, el valor del sector de servicios especializados ronda los 50 millones de euros y se estima que supere los 200 millones en 2030.