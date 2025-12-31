LVMH compra el grupo editor de Challenges y consolida su apuesta por los medios económicos en Francia

El nombramiento de Maurice Szafran como presidente y director editorial coincide con la preocupación de sindicatos y ONG sobre el pluralismo y la independencia mediática en Francia.

El gigante del lujo LVMH ha anunciado la adquisición del 100% de las acciones del grupo Les Éditions Croque Futur. La firma se hace así con la editorial detrás de revistas económicas y científicas como Challenges, Sciences et Avenir y La Recherche.

Así lo ha anunciado el propio LVMH en un comunicado en la tarde de este pasado martes 30 de diciembre. Se trata de una operación estratégica que integra a estas tres publicaciones, consideradas líderes dentro del sector en Francia.

Las tres revistas se unen en la sociedad de inversión UFIPAR. Esta adquisición se suma a la inversión previa de UFIPAR en Les Éditions Croque Futur junto con su fundador, Claude Perdriel, de 99 años.

Perdriel era accionista mayoritario y había acordado la venta de sus acciones al grupo por un euro simbólico. El empresario se retira así de los medios de comunicación, tras una extensa carrera de 60 años, en la que fundó importantes publicaciones en el país galo como Le Nouvel Observateur o Le Matin de Paris.

Ha sido el movimiento lógico, dado que LVMH, propiedad del multimillonario Bernard Arnault, adquirió una participación del 40% de Les Éditions Croque Futur en 2020.

"Esta compra permitirá a Les Éditions Croque Futur impulsar el desarrollo y la distribución de sus tres publicaciones, especialmente en formato digital, contribuyendo así a su viabilidad a largo plazo", ha declarado LVMH en un comunicado.

El conglomerado dedicado al lujo también busca así "promover la información de calidad y la cultura científica, así como su divulgación a un público más amplio".

En este movimiento, Maurice Szafran, asesor de Claude Perdriel desde hace varios años, ha sido nombrado presidente de Les Éditions Croque Futur y desempeñará también el puesto de director editorial de las tres revistas.

LVMH justifica el nombramiento de Szafran también por “su amplia experiencia y reconocidos conocimientos en el sector de los medios de comunicación”, los cuales "serán un activo fundamental para el desarrollo a largo plazo" de las tres publicaciones.

Recelos en los sindicatos

Esta compra, no obstante, ha despertado revuelo en los medios y uniones franceses. La ONG Reporteros sin Fronteras (RSF), así como el Sindicato Nacional de Periodistas de Francia (SNJ) y gremios como SNME-CFDT y SNJ-CGT han presentado una denuncia ante el Tribunal Administrativo de París y la Autoridad de Competencia.

El objetivo de los sindicatos es solicitar al Gobierno de Macron que supervise esta fusión en pos de respetar el pluralismo y la independencia editorial y denunciar un posible abuso de posición dominante por parte de LVMH en el mercado de la prensa económica y financiera.

RSF señala así a la Ley Europea de Libertad de Prensa (EMFA), que entró en vigor el pasado mes de agosto en Francia.

"Aunque Bernard Arnault, jefe del grupo LVMH, ya es accionista del único diario económico nacional. La adquisición de Challenges, el principal semanario financiero […] le permitiría ejercer el control sobre todas las publicaciones económicas más importantes del país", advierte RSF en un comunicado.

"Con esta concentración de poder se corre el riesgo de limitar el pluralismo mediático externo -es decir, la diversidad de la cobertura mediática sobre un tema determinado- y, en última instancia, el derecho de los ciudadanos a una información fiable, pluralista e independiente", prosigue.