Julia Sizova (Comscore) nuevo miembro de la AMC, el lobby que ayuda a regular la legislación de audiencias

Julia Sizova Granero, Country Manager South EMEA de Comscore acaba de incorporarse como nuevo miembro de Board de la Audience Measurement Coalition (AMC), lobby europeo que trabaja con la Comisión Europea para velar por una legislación coherente aplicada a la medición de las audiencias y para promover estándares autorregulados en todo el mercado.

Sizova accede a la dirección de este colectivo que actúa como fuente internacional de referencia en contacto constante con reguladores, autoridades públicas y actores de la industria, y centra su agenda en la implementación efectiva de la European Media Freedom Act (EMFA)

Entre los principios básicos de la EMFA que promueve la AMC destaca el reconocimiento de la medición de audiencias como pieza esencial del ecosistema mediático.

Sistemas de medición

También tiene una incidencia importante en la defensa de la transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad de los sistemas de medición, así como la necesidad de auditorías independientes periódicas y el reconocimiento del papel de los JICs como arquitectura de gobernanza de mercado que asegura confianza, neutralidad y monedas de audiencia comparables.

Tras su nombramiento, Julia Sizova ha destacado que "nuestra prioridad es consolidar una medición independiente, auditable y person‑centric que funcione como lenguaje común entre medios, plataformas y anunciantes, y que dé a los reguladores herramientas objetivas para aplicar la ley con proporcionalidad y sin sesgos".

Sizova, que también es miembro de la Junta Directiva de de la Asociación Española de Investigación de Mercados (I+A, Insights + Analytics España), se ha mostrado convencida de la importancia de que España esté representada en un foro internacional tan influyente como es AMC en la actualidad y con tanta proyección a futuro.