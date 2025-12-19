Google acuerda con CNMC remunerar a los medios en función de su "rendimiento" en sus servicios de noticias

Los compromisos tienen una duración de cinco años, renovables, y afectan a todas las editoriales y agencias de noticias españolas, incluidas aquellas sin acuerdos previos con Google.

Google se ha comprometido con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a remunerar a los medios de comunicación en función del rendimiento que tengan sus contenidos en los distintos servicios que ofrece el gigante tecnológico, como Google Search, Google News y Google Discover.

La CNMC ha anunciado este viernes el cierre del expediente sancionador abierto en marzo de 2023 contra Google en el que investigaba a la compañía por un posible "abuso de posición de dominio" en sus negociaciones con las editoriales de prensa y agencias de noticias españolas.

Según ha adelantado EL ESPAÑOL-Invertia, la CNMC ha aceptado los 14 compromisos que presentó la compañía tecnológica el pasado 19 de marzo al considerar que aumentan la transparencia de las negociaciones de la remuneración de los editores y las adecúan a las leyes españolas.

"Google deberá cumplir los compromisos que ha presentado a la CNMC y que se basan en un sistema más transparente, equitativo y conforme a la normativa española cuando negocia con las editoras de prensa y agencias de prensa para incluir sus noticias en Google Search, Google News, Google Discover y Google News Showcase", explica en un comunicado.

Dichos compromisos tienen una duración de cinco años, renovables por otros cinco, y afectan a todas las editoriales de prensa y agencias de noticias españolas hayan firmado o no acuerdos previos con Google.

Lista de compromisos

Los 14 compromisos que ha presentado la empresa a la institución presidida por Cani Fernández se dividen en tres grupos: los aplicables al otorgamiento de licencias sobre publicaciones de prensa en Search, Discover y News (ENP por sus siglas en inglés), los relacionados con la puesta en marcha en España de Google News Showcase (GNS por sus siglas en inglés) y los que son de aplicación a ambos.

Entre los que afectan a los acuerdos ENP, Google estará obligada a informar a los editores sobre la metodología y los parámetros de cálculo de la remuneración, así como el tiempo durante el cual será aplicable.

Esto incluye información sobre sus ingresos por publicidad en páginas de resultados de Search y feeds de Discover, la cuota de impresiones o, incluso, si la contraparte los solicita, los ingresos totales por publicidad que obtiene la propia Google de anuncios en las páginas de resultados y feeds que muestran el contenido protegido del medio.

La compañía ha fijado además plazos y fases claras para la negociación de los acuerdos ENP, con posibilidad de recurso a mecanismos de resolución de conflictos conforme a la ley española. Además, revisará anualmente la oferta económica, con opción para los editores de aceptar la actualización o mantener las condiciones previas.

La remuneración será, además, retroactiva. En concreto, los medios podrán solicitar que el pago por el uso de contenidos desde la entrada en vigor del artículo 129 bis del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual el 4 de noviembre de 2021. Deberán hacerlo en un plazo de tres meses desde la fecha de implementación de los compromisos.

Por otro lado, Google facilitará a los medios información actualizada relativa al rendimiento de su contenido en sus servicios Search, News y Discover. Como mínimo tendrá que proporcionarles su número de impresiones, clics y tasa de clics (o parámetros similares) y actualizar esta información generalmente cada 72 horas.

La compañía también se compromete a no tomar ninguna medida destinada a "coaccionar o discriminar indebidamente" a los medios durante la negociación de un Acuerdo ENP, como limitar o dejar de mostrar indebidamente el contenido potencialmente protegido, para influir en dichas conversaciones.

En esta línea, también se compromete a no hacer ningún ajuste a la forma en la que el contenido de un determinado medio se muestra en Google Search en represalia por su decisión de limitar su participación en sus productos. Por ejemplo, limitando la longitud de sus extractos de texto o eligiendo hacer opt-out de un producto concreto.

Independencia

Por otro lado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia vigilará a partir de ahora que las negociaciones y remuneraciones de los acuerdos ENP y GNS sean independientes entre ellas y respecto a otros productos y servicios de Google.

Además, se precisará en los acuerdos que las licencias sólo cubren los servicios Search, Discover y News (ENP) o la visualización en News Showcase (GNS).

Google también se compromete de no ejecutar cláusulas de resolución contractual de los acuerdos GNS por reclamaciones legales de los editores, así como a no tomar represalias contra los editores por limitar el uso de sus contenidos o por no alcanzar un acuerdo.

Otras de las iniciativas pactadas con la CNMC es que la versión en castellano de los acuerdos prevalecerá respecto a otras versiones lingüísticas de los mismos, así como que las disputas contractuales se someterán a la ley española y a tribunales o arbitraje del país.