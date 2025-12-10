La UER asegura que las cuotas de participación para los países que siguen en Eurovisión no subirán pese al boicot

La 70ª edición de Eurovisión se celebrará en Viena del 12 al 16 de mayo de 2026, en el Wiener Stadthalle.

Países Bajos, Irlanda, Eslovenia y España se han retirado del festival, mientras que Polonia, Islandia y Armenia aún no han decidido su participación.

La UER ha confirmado que el coste de participación en Eurovisión 2026 no aumentará, pese al boicot y la retirada de varios países.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha confirmado que el coste de participar en el Festival de la Canción de Eurovisión 2026 no subirá, a pesar del boicot de varios países y la retirada de un miembro del Big 5.

El organismo paneuropeo ha respondido a una pregunta de NRK (Corporación de Radiodifusión Estatal de Noruega) ante la incertidumbre generada por la salida de Países Bajos, Irlanda, Eslovenia y España, así como a la espera de decisión de Polonia, Islandia y Armenia.

"Podemos confirmar que ninguna cadena pública pagará más para participar en el concurso del próximo año como consecuencia de la retirada de países", aclaraba la UER, a pesar de la marcha de uno de los países que más aporta en el presupuesto del organismo.

La propia organización ya había previsto esta situación. Tal y como señala NRK, la UER ya informó de esta duda a los países interesados en conocer la situación de cara a 2026 el pasado mes de septiembre.

Este miércoles 10 de septiembre se sabrá si la RÚV, la cadena pública islandesa, decide participar u opta por la retirada y se suma a los cuatro países díscolos de esta 70ª edición del concurso musical.

Será a las 15:00 de la tarde (16:00 hora española) cuando el Consejo de Administración de la RÚV se reúna para tomar una decisión final. La cadena pública está sufriendo una presión política y social interna para unirse a los países díscolos.

Entre las presiones para la retirada están el ministro de Medios islandés, Logi Einarsson, la Asociación de Compositores y Letristas de Islandia y el icono pop Björk.

Escenario de la 69ª edición del Festival de Eurovisión en el estadio St. Jakobshalle de Basilea, Suiza. EFE

Hace dos semanas, la Junta Directiva de la RÚV recomendó a la UER que Israel no participara en Eurovisión 2026 por 5 votos a favor y 4 en contra. Tras la Asamblea General de Ginebra, el presidente de la radiotelevisión, Stefán Jón Hafstein, calificó la votación de "decepcionante".

Otras dos cadenas que no se han pronunciado sobre su participación la polaca TVP y la armenia AMPTV. En el caso de la primera, el subdirector de asuntos corporativos y de comunicación de TVP, Kamil Kozbuch, anunció que la decisión final se comunicará en los próximos días.

En el caso de AMPTV, Armenia no suele confirmar su participación en el festival hasta el anuncio oficial de la UER, por lo que tocará esperar al comunicado de la organización paneuropea para saber si el país caucásico se une a los díscolos o permanece en el certamen.

La 70ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión se celebrará entre el 12 y el 16 de mayo de 2026 en Viena. El Wiener Stadthalle de la ciudad imperial volverá a acoger el certamen, tras haber sido su escenario en 2015.