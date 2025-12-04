RTVE se retira de Eurovisión tras confirmarse que Israel podrá participar en la edición de 2026

RTVE ha manifestado su desconfianza en la organización del festival y su preocupación por la instrumentalización política del certamen.

España, junto a otros países como Irlanda, Países Bajos y Eslovenia, se retira en protesta por la negativa de la UER a vetar a Israel.

La decisión responde a un acuerdo previo del consejo de administración de RTVE, que condicionaba la participación española a la exclusión de Israel.

RTVE ha anunciado que España no participará en Eurovisión 2026 tras confirmarse la presencia de Israel en el certamen.

RTVE no participará en la edición de 2026 de Eurovisión. La corporación ha decidido retirarse del festival después de que los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) hayan rechazado este jueves vetar la participación de Israel en el certamen.

La cadena pública cumple así con el acuerdo que alcanzó el consejo de administración de RTVE el pasado mes de septiembre que recogía la retirada de España de Eurovisión si Israel formaba parte. Una decisión que ha sido adelantada por EL ESPAÑOL-Invertia y confirmada posteriormente por la corporación en un comunicado.

La salida del Festival implica además que RTVE no emitirá en 2026 la final del festival europeo de la canción, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo. Tampoco las dos semifinales previas del concurso, que se llevarán a cabo los días 12 y 14.

"RTVE ha anunciado la retirada de España del Festival de Eurovisión tras las votaciones celebradas en la 95ª Asamblea General de la UER hoy en Ginebra, que han concluido con la permanencia de Israel en el certamen musical europeo", confirma la corporación pública en un comunicado.

En este sentido, explica que España, junto con otros 7 países, ha solicitado por escrito una votación secreta en la Asamblea sobre la participación de Israel. Sin embargo, esta petición ha sido denegada por la presidencia de la UER.

"Esta decisión acrecienta la desconfianza de RTVE en la organización del festival y confirma las presiones políticas en torno al mismo", subraya.

Además de España, otros tres países han anunciado ya que tampoco participarán en Eurovisión 2026: Irlanda, Países Bajos y Eslovenia.

Asamblea

La UER ha celebrado este jueves una Asamblea General para analizar y votar las medidas adoptadas por la organización sobre el sistema de votación. El objetivo era intentar disipar las preocupaciones mostradas por varios países sobre la participación de Israel en el certamen.

En su intervención ante la asamblea previa a las votaciones, Alfonso Morales, secretario general de RTVE, ha señalado que “reconocen y valoran” las medidas adoptadas por la UER y el Grupo de Referencia para defender los principios y valores centrales del Festival de Eurovisión. “Sin embargo, consideramos que estas medidas son insuficientes”, ha añadido.

“Nos gustaría expresar nuestras serias dudas sobre la participación de la televisión israelí KAN en Eurovisión 2026. La situación en Gaza, a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral”, ha remarcado.

El responsable de la corporación también ha expresado su preocupación por la instrumentalización del voto en las recientes ediciones y la ausencia de sanciones a este respecto. “No deberíamos aceptar dobles raseros. La neutralidad y transparencia es un objetivo común para garantizar un resultado veraz que respete a la audiencia y a los ciudadanos”, ha incidido.

Lo sucedido en la Asamblea de UER confirma que Eurovisión no es un concurso de canciones sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturado.



RTVE se retira de Eurovisión.



Por este motivo, RTVE ha reclamado una votación secreta para todas las votaciones previstas hoy en la asamblea, tanto programadas como no, en relación con el Festival de Eurovisión.

También ha solicitado una votación sobre la posible suspensión temporal de la participación de KAN por un periodo mínimo de un año, con la opción de una revisión posterior al término de este periodo.

Tensiones

Morales, como ya había hecho esta mañana José Pablo López en la red social X, ha cargado contra la dirección de la UER y de Eurovisión por causar "una de las mayores tensiones internas en la historia de la organización". "Creemos firmemente que nunca debería haberse llegado a esta situación", ha subrayado.

Además, ha incidido en que todo lo relativo a las sanciones sobre Israel por su continuado incumplimiento de las normas del Festival de Eurovisión debería haberse abordado a un nivel ejecutivo y no trasladando el conflicto a la asamblea, "para evitar la situación de tensión entre los diferentes miembros".

Finalmente, ha defendido que RTVE mantiene esta posición "desde el respeto y la profunda preocupación por la complicada situación en la que nos encontramos y con la esperanza de que seamos capaces de continuar adelante y permanecer unidos en UER".

Tras la intervención de los representantes de los diferentes países, la asamblea ha votado las medidas adoptadas por la UER y el Grupo de Referencia. Las nuevas normas han salido adelante con 738 votos a favor, 264 en contra y 120 abstenciones.