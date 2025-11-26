Elisa Beni anuncia su “despido” de 'elDiario.es' por su opinión sobre los jueces del Supremo contraría a la del medio

Las claves nuevo Generado con IA La periodista Elisa Beni ha anunciado que elDiario.es ha rescindido su colaboración tras más de una década, atribuyendo su despido a sus opiniones en redes sobre los jueces del Tribunal Supremo. Beni critica que no se le permita expresar opiniones en redes sociales que incomoden al medio, y denuncia que la decisión busca silenciar la disidencia interna. Ignacio Escolar, director de elDiario.es, justifica la salida de Beni por insultos y acusaciones de manipulación hacia los periodistas del medio, publicando capturas de tweets como prueba. El conflicto surge en el contexto de la condena al exfiscal general del Estado y la polémica sobre la participación de magistrados en cursos del Colegio de Abogados, cuestión sobre la que Beni expresó una postura diferente a la del medio.

La periodista Elisa Beni ha denunciado esta tarde en X que elDiario.es ha rescindido su colaboración "tras más de una década de columnas", y atribuye su "despido" a sus comentarios en redes sociales "sobre la insidia de manchar o invalidar a magistrados de la Sala II por un curso para abogados de oficio".

"Lo cierto es que dieron como noticia algo que en mi opinión no lo era. Probablemente, lo hicieron para desprestigiar al Tribunal Supremo por dictar una sentencia que no les gusta", ha afirmado en su tweet.

Estimados lectores, ya que muchos teníais la amabilidad de serlo.: Tras más de una década escribiendo dos columnas a la semana en eldiario, mañana ya no me leeréis. El motivo de mi despido es que consideran un desprecio a la cabecera mi opinión en redes sobre la insidia de… — Elisa Beni (@elisabeni) November 26, 2025

La periodista ha defendido que "esto no va de ella, sino de no poder decir —ni siquiera fuera del medio— lo que opinas" y se ha quejado de "no poder tuitear, ni decir nada que incomode a los de un lugar u otro" cuando se es colaborador en varios medios simultáneamente.

Así como ha lamentado que ahora, lo que pretenden, es "hacerla pasar por una arribista a sueldo, cuando lo cierto es que intentan estrangularme para que me pliegue y no disienta".

El comunicado lo ha cerrado con unas palabras de agradecimiento a Ignacio Escolar, fundador y director de elDiario.es: "Yo sí que creo en el 'Periodismo a pesar de todo' y he sido muy libre en ese periódico hasta que se empezó a reclamar la militancia de las almas. Gracias @iescolar por permitirme participar en lo que en su día fue un proyecto fresco y apasionante".

Por su parte, Ignacio Escolar ha respondido a su publicación de X "lamentando su salida", pero manteniendo que "no puedo permitir que una columnista insulte a los periodistas de @eldiarioes y los acuse de manipular".

En dicha contestación ha incluido unas capturas de pantalla de tweets y retweets que Elisa Beni había publicado en las últimas horas.

Entre las imágenes se puede encontrar una publicación de Beni en la que acusa de información "espuria" la noticia elaborada por Elena Herrera, compañera del periódico, en la que informaba que "tres jueces del Supremo que condenaron al fiscal general impartieron tras el juicio un curso pagado por una acusación".

Lamento tu salida, Elisa. Pero no puedo permitir que una columnista insulte a los periodistas de @eldiarioes y los acuse de manipular. pic.twitter.com/DmPkQEn1Ol — Ignacio Escolar (@iescolar) November 26, 2025

El caso judicial de fondo

Todo este conflicto ha estallado a raíz de la condena al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dictada por el Tribunal Supremo, y del papel de algunos de sus magistrados —en concreto tres— de la Sala Segunda en cursos organizados por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).

El ICAM figuraba como una de las acusaciones en la causa contra García Ortiz, y ciertos sectores han cuestionado si la participación de magistrados del Supremo en actividades formativas del Colegio podía generar una apariencia de falta de imparcialidad en el proceso.​

El Supremo, sin embargo, ha mantenido la plena validez de la condena, y la tesis de Beni es que se trata de "formación de curso de abogados de oficio", los cuales forman parte de la actividad habitual de formación jurídica y no suponen, por sí solos, una causa de contaminación o parcialidad de los jueces.