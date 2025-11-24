El grupo LVMH inyecta 150 millones de euros a Le Parisien para asegurar su viabilidad financiera

Le Parisien es el tercer diario más leído de Francia, con una circulación diaria de 260.000 ejemplares entre sus ediciones nacional y regional.

El gigante de lujo LVMH, liderado por el multimillonario Bernard Arnault, ha aprobado un rescate de 150 millones de euros para el diario Le Parisien (conocido como Aujourd’hui en France fuera de la capital gala). El grupo es propietario del rotativo desde 2015.

La decisión se tomó este pasado viernes 21 de noviembre, dando así un respiro al periódico, el tercero más leído de Francia. Desde hace varias semanas, se rumoreó una posible venta del medio.

Según ha señalado LVMH en un comunicado a la agencia AFP, esta recapitalización corresponde a sus "obligaciones legales". "Garantiza, por lo tanto, la estabilidad de nuestro negocio", expresaba el grupo dedicado al lujo.

"[Es] esencial para la misión informativa que nuestra redacción lleva a cabo rigurosamente todos los días", declaraba la compañía, propietaria de firmas de lujo como Christian Dior, Louis Vuitton o Loewe.

La recapitalización se llevará a cabo "a finales de noviembre" a través de Ufipar, un holding controlado por LVMH. Esta operación le permitirá al grupo "cubrir las pérdidas pasadas y reconstruir el capital".

"Refleja el apoyo continuo de los accionistas a Le Parisien", han declarado Pierre Louette, director general de LVMH, y Anne-Violette Revel de Lambert, directora general interina, a la misma agencia de noticias.

Se trata del tercer rescate que el gigante de lujo ha realizado sobre el rotativo. El primero fue en 2018, cuando inyectó 83 millones de euros en su grupo medios, que abarca tanto Le Parisien como Les Échos.

En 2022 hubo un segundo rescate, con el que LVMH invertía 65 millones de euros en el diario. A pesar de los rumores, se daba por hecho una nueva recapitalización. En 2024, Le Parisien tuvo pérdidas de 30 millones de euros.

"Nos han anunciado una reestructuración entre bastidores y, por lo tanto, nuevos esfuerzos", declaraba Aymeric Renou, representante del Sindicato Nacional de Periodistas de Francia (SNJ) a Agence France-Presse a inicios de noviembre.

Le Parisien acaba de someterse a un plan de reorganización para acelerar su transición digital. Esto se ha traducido en la supresión de casi 40 puestos de trabajo. Con 390 empleados a jornada completa, 349 de ellos periodistas, temen que esto signifique una "amenaza para la calidad editorial".

En una moción adoptada el pasado martes 18 de noviembre en la junta general, los empleados exigen que la dirección "garantice que los servicios tengan el tamaño adecuado y unas condiciones de trabajo aceptables".

A finales de septiembre, se produjeron dos días de huelga en la redacción del rotativo. Los motivos fueron el rumor de una posible venta del periódico al grupo Bolloré y la reclamación para contratar a 17 empleados fijos para cubrir vacantes.

Según la Alianza de Cifras de la Prensa y los Medios de Francia (ACPM), Le Parisien u Aujourd’hui en France es el tercer diario de mayor circulación del país galo, combinando sus ediciones nacionales y regionales, con 260.000 ejemplares vendidos al día.