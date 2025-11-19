Larry Summers renuncia como consejero de OpenAI tras la publicación de sus correos con Jeffrey Epstein

La Universidad de Harvard está investigando la relación de Summers, ex presidente de la institución, y otros miembros con Epstein, incluyendo a la esposa de Summers.

La decisión de Summers llega pocos días después de abandonar todos sus cargos públicos, tras la difusión de documentos por parte de la Cámara de Representantes de EEUU.

Larry Summers ha renunciado al consejo de administración de OpenAI tras la publicación de correos electrónicos que revelan su relación con Jeffrey Epstein.

Larry Summers deja el consejo de administración de OpenAI. El exsecretario del Tesoro de EEUU ha comunicado este miércoles su decisión de renunciar a su cargo en el máximo órgano de gobierno de la empresa propietaria de ChatGPT tras publicarse nuevos documentos que detallan sus intercambios de mensajes con Jeffrey Epstein.

Este anuncio se conoce tan sólo dos días después de que Summers decidiera renunciar a todos sus cargos y compromisos públicos después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicara la semana pasada una nueva serie de correos que muestran la cercanía entre ambos.

"Larry ha decidido renunciar al consejo de OpenAI y respetamos su decisión", ha remarcado el órgano de gobierno de la empresa tecnológica en un comunicado enviado este miércoles a varios medios de comunicación estadounidenses.

Por su parte, Summers ha confirmado en otro comunicado recogido por EFE que, en consonancia con su anuncio de retirarse de sus "compromisos públicos", también ha decidido "renunciar al consejo de administración de OpenAI".

"Agradezco la oportunidad de haber servido, me entusiasma el potencial de la compañía y espero seguir su progreso", ha añadido.

El que fuera secretario del Tesoro en Estados Unidos se unió al consejo de OpenAI en medio de la crisis de gobernanza que se vivió en la compañía en noviembre de 2023 con el despido y posterior reincorporación de su consejero delegado, Sam Altman.

En los últimos días, un comité de la Cámara de Representantes publicó años de intercambios de correos electrónicos entre Epstein y Summers. Entre ellos, había uno en el que Summers parecía estar buscando consejo sobre una relación con una mujer.

Por otro lado, los medios estadounidenses también han publicado que la Universidad de Harvard está investigando la relación entre su expresidente y Epstein.

Además, la cadena CNN informó este miércoles de que, según reveló un portavoz de Harvard al periódico estudiantil The Crimson, la investigación también incluye a la esposa de Summers, profesora emérita de literatura estadounidense en la Universidad, y a casi una docena de actuales y antiguos miembros de la institución.