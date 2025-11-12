El presupuesto de escoltas privados para la presidencia de RTVE aumenta casi un 30% en los últimos cinco años

RTVE aumenta su presupuesto para la seguridad del presidente de la Corporación, José Pablo López. La cadena ha lanzado una licitación de 197.820 euros para salvaguardar la integridad física del ejecutivo. Se trata de una subida del 3,5% respecto al año anterior, cifra que roza el 30% en los últimos cinco años.

La Corporación, en su portal de licitaciones, ha publicado una convocatoria para contratar “servicios de protección mediante escoltas privados”. El importe, sin contar impuesto, es de los mencionados 197.820 euros y el período de solicitud comenzó el pasado 6 de noviembre y finalizará el 24 del mismo mes.

En la memoria puede leerse que se trata de un nuevo contrato, dado que el actual de “servicios de protección mediante escoltas privados en CRTVE” finalizará el 31 de enero de 2026.

La licitación está pensada para el “acompañamiento y protección de la presidencia de la Corporación RTVE”.

Se trata de un servicio de “protección de personas” que está “en coordinación y colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. “La disposición de dichos servicios en RTVE forma parte de la seguridad pública-privada y están autorizados por el Ministerio del Interior”, reza la memoria de la convocatoria.

El contrato consiste en una prestación de 6.000 horas anuales de servicio en jornadas de 12 horas diarias de lunes a viernes, aunque adaptadas a la agenda de la presidencia. Se buscan dos escoltas dentro de ese presupuesto.

Entre los requisitos de los candidatos, se pide que “puedan acreditar al menos tres años de experiencia como escolta”.

Estudios de RTVE en Prado del Rey. RTVE

“La exigencia de esta solvencia técnica tiene como objetivo garantizar que el adjudicatario tenga conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad para realizar la prestación que constituye el objeto del contrato”, justifica la memoria justificativa.

De la misma manera, se exigirá exclusividad para los escoltas, no pudiendo tener una labor profesional paralela durante el tiempo que dure la licitación.

Además, “el personal operativo asignado al servicio tendrá la habilitación de escolta expedida por la Dirección General de la Policía, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Seguridad Privada y su Reglamento”.

Si bien, el aumento del coste de la seguridad para la presidencia de RTVE ha aumentado un 3,5% respecto al contrato de 2024, que fue de 191.119,68 euros, el presupuesto ha tenido una tendencia al alza en el último lustro.

Subida por el convenio

Según se observa en el mismo portal de licitaciones de RTVE, la convocatoria de “servicio de protección mediante escoltas privados” lanzada el 26 de noviembre de 2020, el presupuesto sin impuestos fue de 142.775,84 euros.

La subida entre 2020 y 2025 ha sido de un 27,83% (55.044,16 euros). Serán las mismas funciones de “defender la integridad física” y “libertad personal” de la persona que ostenta la presidencia de la Radiotelevisión Pública Española.

Imagen de los estudios de RTVE en Torrespaña. RTVE

El procedimiento es abierto. Se busca garantizar “transparencia e igualdad de trato entre los licitadores”.

Sobre los incrementos que se producen de un año a otro. RTVE recalca que la cuantía fijada responde a los costes reales del nuevo Convenio Colectivo Estatal de Seguridad Privada, el cual está vigente entre 2023 y 2026 y que ha elevado un 3% los salarios del sector anualmente.

Entre los requisitos que se exigen a la empresa adjudicataria está la de contar con una delegación operativa en Madrid. También se pide que tenga un Centro de Control de Seguridad que esté operativo 24 horas, con certificación homologada de la Unidad Central de Seguridad Privada.

También se exige que la empresa licitada tenga seguro de responsabilidad civil de, mínimo, 6.000.000 euros. También se piden medios técnicos como arma reglamentaria, sistemas de comunicación y espejos de inspección de vehículos.