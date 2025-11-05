BBC reorganizó su versión en árabe tras los informes que denunciaban "manipulación informativa" sobre Gaza

Como respuesta, la BBC renovó completamente la sección Press Review y nombró a un alto cargo responsable de salvaguardar la calidad editorial en las áreas internacionales, incluyendo la edición árabe.

La investigación interna también detectó que BBC Arabic apenas cubría noticias sobre rehenes israelíes y evitaba publicar informaciones críticas con Hamás, replicando en cambio artículos contra Israel.

El informe, elaborado por un miembro del Comité de Normas y Estándares Editoriales, reveló que BBC Arabic daba veracidad a informaciones de Hamás y minimizaba los ataques sufridos en Israel.

La BBC realizó cambios estructurales y reforzó la supervisión editorial en su versión en árabe tras un informe que denunciaba cobertura tendenciosa de la guerra en Gaza y sesgo antisemita.

La BBC realizó cambios estructurales de contenido y una mayor supervisión editorial de su versión en árabe. Lo hizo tras la elaboración de un informe de un miembro del Comité de Normas y Estándares Editoriales (EGSC). En este se denunciaba una cobertura tendenciosa de la guerra en Gaza y un sesgo antisemita.

La filtración de un dosier ha destapado que la versión árabe de la radiotelevisión británica dio veracidad a las informaciones vertidas por la organización terrorista Hamás y minimizó los ataques sufridos en Israel.

Parte del informe ha sido filtrado en The Telegraph, en el que se señala negligencia informativa y "presentar a Israel como el único agresor". Los cambios en la estructura de BBC Arabic vinieron de parte de los redactores jefes de BBC News.

Se renovó completamente la sección Press Review, la cual recopila informaciones sobre Oriente Medio. De igual manera, BBC News ha impuesto mayor vigilancia de la línea editorial y en responsabilidades de la redacción.

Los cambios dentro de la versión árabe de la corporación pública británica vinieron tras una profunda investigación por parte del EGSC. El comité está compuesto por cinco miembros, entre los que están el director general de la BBC, Tim Davie, y el presidente del ente, Samir Shah.

En el EGSC también contaba con consultores externos, que fueron los que denunciaron la situación de BBC Arabic. Uno de ellos, David Grossman, elaboró un informe el pasado mes de enero. El asesor revisó la producción del canal de noticias e identificó una serie de "problemas".

Tal y como señala Deadline, que tuvo acceso a las actas del comité, el informe obligó al director global, Jonathan Munro, de BBC News, a comparecer ante el EGSC.

Imagen de Akram Shaban Abdou, asistente de edición de BBC Arabic y presentador sustituto del canal. BBC

"El comité discutió la respuesta [de Munro] al informe [de Grossman] sobre BBC Arabic, identificando los problemas en Press Review. Entre estos, se analizó la supervisión editorial y la responsabilidad de la sección", dicen las actas del EGSC.

Las actas señalan que el EGSC hizo algunas observaciones, como "los importantes cambios estructurales y de gestión en la supervisión en el área internacional de la BBC, incluyendo su versión árabe".

Unas medidas que fueron provocadas por el informe. Ahora bien, hubo otro memorando escrito por otro de los asesores independientes del comité, Michael Prescott, y que ha sido el filtrado por The Telegraph.

Prescott dejó el grupo el pasado mes de junio. Señaló que las conclusiones de Grossman eran parte del retrato de "una serie de problemas sistémicos dentro de BBC Arabic", especialmente por tener un sesgo antiisraelí.

El asesor reveló que Munro, en calidad de director global de BBC News, respondió al informe de Grossman. Éste defendió el "periodismo excepcional" de BBC Arabic, a la cual tildó de ser “casi tan confiable como Al Jazeera”.

Sin embargo, Prescott señaló que las conclusiones del informe de Grossman "deberían haber impulsado una acción urgente por parte del ejecutivo, pero no lo hizo".

Imagen del plató de BBC Arabic. BBC

Entre las deducciones de Grossman, están las noticias sobre la guerra en Gaza, comparándolas con la web original en inglés de la cadena pública. El asesor analizó cinco meses de cobertura del conflicto bélico, hasta el mes de octubre de 2024.

Grossman señaló que la web de la BBC tenía 19 noticias distintas sobre los rehenes israelíes, mientras que su contraparte árabe no tenía ninguna. De la misma manera, el asesor descubrió que las noticias críticas con Hamás no aparecían en BBC Arabic. Por el contrario, los artículos contra Israel eran todos replicados.

Entre los ejemplos, se señala cómo BBC Arabic dio mayor protagonismo y voz a Hamás en una noticia de la BBC News. Esta narraba el rescate de una mujer yazidí por parte de soldados israelíes, tras haber sido llevada en contra de su voluntad a Gaza. Era prisionera de un terrorista de Hamás.

BBC Arabic publicó una declaración de Hamás de 582 palabras, dando su versión sobre la noticia de BBC News. El titular de la noticia señalaba que, para el grupo terrorista, "la narrativa de Israel era inventada".

Una imagen de Ciudad de Gaza, con la gente caminando entre los escombros de los edificios. Dawoud Abu Alkas Reuters

Danny Cohen, antiguo jefe de Contenidos de la BBC y crítico con la cobertura de la corporación británica sobre Israel, pidió al ente que publicase el informe de Grossman tras las filtraciones.

"Los espectadores tienen derecho a ver qué era lo que tanto preocupaba al señor Prescott y por qué claramente se sentía tan consternado de que el ejecutivo [Munro] no lo tomara en serio", ha declarado a Deadline.

Prescott también ha señalado que BBC Arabic dio plataforma a periodistas que han vertido comentarios antisemitas en el medio. De la misma manera, recuerda la polémica emisión del documental Gaza: Cómo sobrevivir a una guerra, narrado por el hijo de un miembro de Hamás y que la BBC tuvo que retirar.

Las advertencias de Grossman fueron tomadas en cuenta, aunque no de manera oficial. El EGSC señala que se hizo "una revisión completa a Press Review, así como el nombramiento de un alto cargo para defender y salvaguardar la calidad de la sección".

"Se ha renovado completamente a los responsables en todas las áreas internacionales de la BBC". Entre los cambios que ya estaban en marcha antes del informe de Grossman, está la contratación de George Achi, procedente de CBC News de Canadá, para convertirse en el "defensor" de la calidad editorial del medio público británico.