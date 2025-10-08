La Comisión de Seguimiento de audiencia digital prorroga el contrato con GfK DAM para medir datos de consumo

Imagen de una de las sedes de GfK. GfK

La Comisión de Seguimiento (CdeS), órgano representativo de la industria publicitaria y digital en España, ha decidido prorrogar el acuerdo con GfK DAM, manteniéndolo como referencia oficial de medidor de audiencias.

Así lo ha anunciado la propia CdeS y cuyo respaldo está ratificado por las asociaciones que la componen: aea (Asociación Española de Anunciantes), AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación) e IAB Spain (Asociación Española de Comunicación, Publicidad y Marketing Digital).

El motivo de la prórroga es que la CdeS está trabajando en un nuevo modelo para medir el consumo digital en España. El contrato con GfK DAM finaliza en diciembre de este año, tras los cuatro años transcurridos de adjudicación, previo a concurso.

En este tiempo, GfK DAM se ha convertido en el medidor recomendado para la medición digital del mercado español. En este período en el que las asociaciones que conforman la CdeS están trabajando en una nueva configuración de la evolución de la medición digital, se ha optado por prorrogar el acuerdo con GfK DAM.

“Agradecemos a la Comisión de Seguimiento su trabajo y la confianza depositada en esta prórroga. Además, estamos satisfechos de ver cómo la industria avanza y trabaja en nuevos planteamientos y escenarios dentro de la medición que se traduzcan en la convocatoria de un nuevo concurso”, ha declarado en un comunicado David Sánchez, director de GfK Media.

“Por supuesto, desde GfK seguiremos apostando por España, con nuestra característica única de capacidad operativa local y un amplio conocimiento del mercado español”, apunta, mostrando su interés en estar presente en el nuevo concurso que tenga lugar cuando este período finalice.

Sobre la nueva configuración de la evolución de la medición digital, la CdeS ha anunciado informará sobre ello al mercado “en breve”.

Confianza en GfK DAM

Este movimiento refuerza la continuidad de este sistema oficial y multidispositivo de medición de audiencias y consumo digital, que utiliza la tecnología de “fuente única” (single-source) para obtener datos en tiempo real.

Su panel de más de 200.000 individuos, potenciado por la inteligencia artificial, permite analizar los hábitos de consumo digital para anunciantes, agencias y medios de comunicación.

GfK DAM lleva instalado como referencia en España desde 2022, tras haberse posicionado como la opción mejor valorada en el Concurso Oficial de Audiencias Digitales en España.

Durante estos años, la combinación de la amplia trayectoria y experiencia global con el

conocimiento local han marcado la operativa, destacando el Media Hub ubicado en Madrid con profesionales expertos en investigación, data science e IA.