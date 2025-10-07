Perplexity forja alianzas con CNN, Le Monde y más medios internacionales para su nuevo modelo de suscripción

Perplexity, la empresa estadounidense de software e inteligencia artificial, se ha aliado con siete medios internacionales de Estados Unidos y Francia para su nuevo modelo de suscripción: CNN, Condé Nast, Fortune, Los Angeles Times, The Washington Post, Le Monde y Le Figaro.

Cinco de ellos procedentes del país norteamericano y dos de ellos del país galo. Los siete medios han acordado dar acceso a sus contenidos a clientes de Comet Plus, que permite a los usuarios acceder a contenidos periodísticos premium directamente desde el navegador.

El acuerdo señala que el acceso será a cambio del 80% de lo que genere la cuota mensual de 5 dólares de cada usuario. Previamente, el consejero delegado de la compañía, Aravind Srinivas, señaló que había reservado 42,5 millones de dólares para pagar a los editores a partir del tráfico que surja desde Comet.

El reparto de las ganancias se hará en base a las visitas que den los usuarios, así como las citas que surjan en las búsquedas de Comet y por las acciones que se realicen sobre el contenido.

El objetivo principal es ofrecer una alternativa sostenible a la llamada ‘economía del clic’, que permita a los medios obtener ingresos por el uso de sus contenidos. Este punto es especialmente importante en un contexto donde la IA, como Perplexity o Gemini de Google, resume la información sin necesidad de consultar las fuentes.

Antigua sede social del diario francés Le Monde en el Boulevard Auguste-Blanqui, en el distrito XIII de París. Creative Commons

Esquema similar a Apple

Este esquema vendrá con el acceso gratuito de Comet, el cual hasta el momento exigía estar registrado en el paquete de suscripción en Perplexity Pro y Perplexity Max. Tal y como señaló Srinivas, la idea es que este esquema sea similar al de Apple News Plus.

Este nuevo lanzamiento es una demostración de la buena relación que tiene la compañía con los medios de comunicación, dado que ya había trabajado previamente con varios de ellos.

Los Angeles Times y Fortune eran ya socios de Perplexity en su anterior programa de monetización publicitaria. En este acuerdo estaban también Time, Der Spiegel, The Texas Tribune, The Independent, Adweek, Gannett y Lee Enterprises. En este acuerdo, se unió Prisa Media en diciembre de 2024.

Sede de The Washington Post.

Primer acuerdo para CNN y Le Figaro

Para CNN y Le Figaro será su primer acuerdo con una empresa del sector de la inteligencia artificial. En el caso de Condé Nast, The Washington Post y Le Monde, estos tres medios tenían ya pactos con OpenAI.

Si bien, Perplexity busca demostrar que sus acuerdos están pensados para tener una buena relación con los medios de comunicación, eso no ha impedido que la compañía de IA haya sido demandada por diferentes rotativos, como News Corp, matriz de Financial Times, o los diarios nipones Asahi y Nikkei, que son dos de los principales periódicos de Japón.