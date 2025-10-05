Turquía, Argelia o Líbano, los países en los que se tendrá que apoyar Sánchez para que Israel sea vetado en Eurovisión

Aunque la guerra en Gaza parece estar llegando a otra etapa, con el anuncio de que Hamás devolverá a todos los rehenes israelíes secuestrados desde el fatídico 7 de octubre, la UER tiene pendiente un tema que, sin duda, irá en constante cambio en las siguientes semanas: ¿expulsará a Israel del Festival de Eurovisión 2026?

Las constantes actualizaciones del conflicto bélico en la Franja no van a cambiar el calendario que tiene la UER.

Aunque, inicialmente, la organización de cadenas públicas paneuropeas tenía pensado debatir la membresía de la KAN (la cadena pública israelí) en su asamblea prevista para el 4 y el 5 de diciembre, la presión de varios países provocó que, ante la falta de consenso, se optase por otra vía.

El pasado 25 de septiembre, la Unión Europea de Radiodifusión anunció que convocaba una reunión extraordinaria para decidir sobre la presencia del país hebreo en la 70ª edición del Festival de la Canción que está previsto celebrarse en Viena entre el 12 y el 16 de mayo del año que viene.

“Dado que la Unión nunca se había enfrentado antes a una situación de división como esta, la Junta Directiva acordó que esta cuestión merecía una base democrática más amplia para una decisión”, declaró Delphine Ernotte-Cunci, presidenta de la organización, en un comunicado.

Se trata de una votación puramente política, en la que no se va a debatir sobre el punto que hubiera sido más difícil de sacar adelante: la membresía de la KAN.

Tal y como se ha descrito previamente, la cadena pública israelí, perteneciente a la IPBC, cumple con todos los requisitos que exige la UER para formar parte de la organización.

Sede de la UER. UER

Dado que se necesitaría una mayoría reforzada para lograr que Israel fuese expulsada, lo que se traduce en la presencia de un 75% de los miembros de la UER y que tres cuartas partes votasen a favor, esta opción ha quedado descartada.

Sin embargo, la UER se ha sacado del bolsillo otra estrategia, la de la posibilidad de vetar a Israel solamente en el Festival de Eurovisión del año que viene, pudiendo volver en 2027, dado que no afectaría a la membresía de la KAN.

Decisión política

Será a inicios de noviembre cuando la UER reúna de manera telemática, en una sesión extraordinaria, a las 68 cadenas que forman parte de la UER, procedentes de 56 países diferentes. En esta cifra, se debe contar sólo a 67 emisoras y a 55 naciones, dado que Israel no podrá votar.

La IPBC, a través de la KAN, había solicitado que la votación fuera de manera similar a cómo debería haber sido en la asamblea de diciembre. Pero la UER ha optado porque sea una votación secreta y que los votos a favor del veto sean con mayoría simple, que valga sólo con un 50%.

Por supuesto, esto deja más en evidencia que se trata de una decisión más política que relacionada con los estatutos de la UER.

Yuval Raphael (Israel) en Eurovisión. RTVE

La decisión de la organización vino precedida tanto por la posible expulsión de Israel de la UEFA y de la FIFA (finalmente, esto no se produjo) como de la presión de España, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia para acelerar esta votación.

Como se comentó en un artículo previo, esto sería más bien una suspensión. Sin embargo, que sólo se centre en la presencia del país hebreo en el certamen de 2026 y que no afecte de ninguna forma a la membresía de la KAN refuerza que se vea como un gesto político y puramente cosmético, dado que Israel podría volver a Eurovisión en 2027.

Cadenas de 56 países

Ahora bien, hay un punto importante en esta votación más política, y es que la UER exige que voten 55 de los 56 países miembros. Eso implica que naciones que pertenecen a la Unión pero que nunca han participado en Eurovisión tengan derecho a decidir si Israel, uno de los estados más activos en el certamen, esté presente en Viena.

En esta votación, participan la RTSH de Albania; ARD y ZDF de Alemania; RTVA de Andorra; EPRS, EPTV y TDA de Argelia; AMPTV de Armenia; ORF de Austria; ICTI de Azerbaiyán; VRT y RTBF de Bélgica; BHRT de Bosnia y Herzegovina.

El presidente del Consejo de Administración de RTVE, José Pablo López, este jueves en el Congreso. Europa Press

La BNR y BNT de Bulgaria; CyBC de Chipre; RV de Ciudad del Vaticano; HRT de Croacia; DR y DK de Dinamarca; NMA de Egipto; la STVR de Eslovaquia; la RTVSLO de Eslovenia; RTVE de España; ERR de Estonia; YLE de Finlandia; GRF y ARTE de Francia; GPB de Georgia; ERT de Grecia; HMG de Hungría; RTÉ y TG4 de Irlanda.

La RÚV de Islandia; RAI de Italia; JRTV de Jordania; LSM de Letonia; TL de Líbano; LRT de Lituania; CLT y ERSL de Luxemburgo; MKRTV de Macedonia del Norte; MT de Malta; SNRT de Marruecos; TRM de Moldavia; GRMC de Mónaco.

La RTCG de Montenegro; NRK y NO de Noruega; NPO de Países Bajos; PRT de Polonia; RTP de Portugal; UKIB de Reino Unido; CR y CT de República Checa; ROR y TVR de Rumanía; SMRTV de San Marino; RTS de Serbia; STR de Suecia; SRG SSR de Suiza; RTTT de Túnez; TRT de Turquía y Suspline de Ucrania.

Según los estatutos de la UER, cada país obtiene 24 votos, divididos entre los miembros de la UER de cada estado. Esto afecta tanto a asambleas generales como extraordinarias, lo que evita que países como Alemania, Francia o Bélgica, que tienen varias emisoras miembros, tengan mayor poder de decisión.

Los países árabes, decisivos

La IPBC de Israel no podría votar. De la misma manera, queda la duda de si la LNC de Libia tendrá acceso a voto, dado que su membresía no ha quedado del todo clara.

Entre estos países están Argelia, Egipto, Jordania, Líbano y Túnez. Estos cinco estados árabes nunca han participado en Eurovisión y es bien conocida su posición hostil a Israel (aunque algunos de ellos hayan apoyado el plan de Donald Trump para el alto el fuego en Gaza).

Oficinas de Télé Liban (TL), cadena pública del Líbano, en Beirut. Ministerio de la Información del Líbano

Con lo cual, para que las intenciones de España (como miembro del Big 5, tiene mayor influencia que Irlanda, Países Bajos y Eslovenia) puedan llegar a buen puerto y que Israel sea descalificado de Eurovisión 2026 va a necesitar de países árabes y hostiles al estado hebreo, que nunca han formado parte del certamen musical.

De igual forma, en esta votación estarán presente naciones que estuvieron presente en Eurovisión y que ya no participan, como Andorra, Mónaco, Eslovaquia o Macedonia del Norte.

Voto secreto

Estarán también Hungría y Turquía, países que decidieron dejar Eurovisión por diferentes motivos, entre ellos, por la representación y defensa de la comunidad LGBT. El país liderado por Erdogan es también hostil a Israel, lo que reforzaría la fuerza del voto de estados musulmanes en la presencia del país hebreo en Viena 2026.

Erdogan en una imagen de archivo.

Otro país que decidirá el destino de Israel será Marruecos. El estado magrebí sólo participó en 1980 y lo hizo justo porque la nación hebrea no estaba presente. Si bien, políticamente, Marruecos e Israel son aliados desde los Acuerdos de Abraham, queda la duda de si esto se tendría en cuenta en un asunto como Eurovisión.

Dado que el voto es secreto, para evitar presiones geopolíticas y diplomáticas, no se sabrá si los ejecutivos de cada país votarán a favor, en contra o se abstendrán. Las declaraciones de intenciones hacen intuir que la votación puede salir tanto a favor como en contra.

Se estima que el voto decisivo sea el de la abstención. Medios como Eurovision Fun señalaron que las tendencias iban en esa dirección. En su análisis sobre declaraciones y posiciones políticas de cadenas y países, señalaba que 20 países “probablemente votarán a favor de la descalificación de Israel”.

La abstención será decisiva

El análisis de tendencias del medio estimaba que “19 países votarían en contra del veto a Israel y que 17 optarían por la abstención”. Por supuesto, son estudios de posibles orientaciones que pueden variar, especialmente por la naturaleza secreta del voto.

La evolución de la guerra en Gaza puede influir también, tanto en países que públicamente no ha querido pronunciar, como Suecia, Bélgica o Portugal (varios medios han situado a estos tres países como posibles votantes en contra de la presencia de Israel); como de aquellos que se han declarado neutrales.

Remember Monday, representantes del Reino Unido en Eurovisión 2025, durante la Flag Parade en Basilea. UER

Por ejemplo, el medio austríaco Kronen Zeitung señalaba que la BBC británica, a pesar de posicionarse en contra del boicot y apostar por el carácter “apolítico” de Eurovisión, estaría presionando a la UER para descalificar a Israel.

El boicot de Países Bajos

Después está el caso de Países Bajos. Tras el anuncio del plan de paz propuesto por Donald Trump (y que Hamás acaba de aceptar, aunque con condiciones), la cadena neerlandesa AVROTROS (que está dentro del NPO) confirmaba que no estaría presente en Eurovisión 2026 si continúa Israel, aunque el conflicto en Gaza finalice.

Su decisión se justificaba también en los votos que tuvo Israel en la edición celebrada en Basilea este año, donde quedó en segunda posición, aunque ganando en el voto del público.

“Nuestra decisión sobre la participación en 2026 se tomó de manera cuidadosa y deliberada, basándonos en los acontecimientos de este año, hechos probados e informes verificados”, anunciaba la cadena en un comunicado.

“No olvidaremos el grave sufrimiento humano en Gaza, ni la erosión de la libertad de prensa ni las numerosas bajas entre los periodistas. La injerencia del gobierno israelí en la última edición también influye considerablemente en nuestra evaluación”, denunciaba AVROTROS.

Joost Klein, el representante de Países Bajos que ha sido expulsado de Eurovisión (EBU). UER

Esta declaración puede servir de referencia tanto para RTVE, cuya decisión vino tras la carga de Pedro Sánchez contra el país hebreo, como para las cadenas de Irlanda y Eslovenia y así retirarse, aunque haya un alto el fuego en Gaza.

La diplomacia israelí

Por otro lado, Isaac Herzog, presidente de Israel, reveló a la radio Reshet Bet que está activamente trabajando de manera diplomática para lograr que Israel esté en Viena en 2026.

“Sin duda, estoy comprometido con este asunto. También lo estuve hace dos años. En aquel momento, algunos se burlaron de mí sin comprenderlo. Vi procesos peligrosos que comenzaron con Eurovisión y terminaron en otros lugares”, explicaba a los periodistas Asaf Liberman y Kalman Liebskind.

Habrá que esperar a noviembre, pero todo apunta que las próximas semanas serán decisivas para la votación. No obstante, no deja de ser llamativo cómo la presencia de ciertos países musulmanes y hostiles hacia Israel influirá en una resolución sobre un asunto en el que no participan ni han mostrado intención de hacerlo.