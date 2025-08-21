El liderazgo de El Español se dispara a 25 millones al integrar las redes sociales, según Comscore

EL ESPAÑOL ruge más fuerte que nunca en el año de su décimo aniversario. Lidera el ranking de audiencias de Comscore, al alcanzar en julio un total de 25,53 millones de visitantes únicos de audiencia digital.

Un dato que supone la suma (deduplicada) del tráfico que llega al diario a través de móvil, escritorio y redes sociales.

Con esos 25,53 millones de visitantes únicos, este periódico se convierte en el único diario que es líder en los principales medidores de audiencia que operan en España. A las medidas de Comscore hay que sumar también las de GFK, cuyo ranking EL ESPAÑOL lidera desde hace 24 meses.

Fuente: Comscore datos Audiencia Total, julio de 2025, España.

Según recoge Comscore, El Mundo queda en segunda posición, con 3,86 millones de usuarios por debajo de EL ESPAÑOL. En tercer lugar aparece 20 Minutos, con 8,02 millones de visitantes únicos menos.

Estos datos coinciden, además, con el 45 aniversario de Pedro J. Ramírez como director de periódicos.

Exclusivas y primicias

Julio fue un mes de gran intensidad informativa, especialmente en lo que a política se refiere. Este periódico continuó ofreciendo exclusivas y primicias sobre el caso Koldo y la vinculación de Santos Cerdán, así como su encarcelamiento.

También informó sobre la imputación del exministro Cristóbal Montoro por presuntamente beneficiar a empresas gasistas cuando formó parte del Gobierno de Mariano Rajoy.

También recogió el escándalo de títulos falsos que sacudió a la clase política (y que provocó la dimisión de José María Ángel, alto comisionado del Gobierno para la Recuperación tras la Dana).

EL ESPAÑOL también informó de los avances de la guerra comercial. Concretamente, sobre el acuerdo entre la Comisión Europea y Estados Unidos para imponer un arancel del 15% a los productos del Viejo Continente.