Competencia tira de las orejas a RTVE por permitir a Pedro Delgado lucir publicidad en su ropa durante el Tour

Tirón de orejas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a RTVE por permitir a Pedro Delgado, comentarista de ciclismo en la televisión pública, lucir en su ropa publicidad de los productos del laboratorio farmacéutico Kern Pharma durante la retransmisión del Tour de Francia de 2023.

Un hecho que ha llevado al regulador a exigir a RTVE que realice un "control efectivo" sobre sus emisiones y, en particular, sobre sus presentadores y colaboradores, para evitar que se incumpla la normativa audiovisual que limita la actividad comercial de RTVE en el ámbito publicitario y prohíbe la publicidad encubierta.

Una denuncia realizada por un particular en julio de 2023 llevó a la CNMC a abrir una investigación para comprobar si el hecho de que Pedro Delgado luciera en su ropa los logos de productos de Kern Pharma incumplía tanto la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022 como la Ley de Financiación de RTVE de 2009.

Durante el proceso, la Corporación negó que existiera relación comercial alguna con Kern Pharma y recordó que impone a sus presentadores y colaboradores, entre ellos Pedro Delgado, la obligación de que no se contrate o desarrollen en sus programas prestaciones o actividades de contenido publicitario cuya emisión esté prohibida.

No obstante, defendió que la presencia de marcas en la vestimenta de deportistas que aparecen como comentaristas es algo habitual y no debería de considerarse como publicidad al "no existir propósito publicitario de la cadena que los contrata, ni beneficio o lucro".

Investigación

Tras su análisis de las retransmisiones, la CNMC confirmó que los logos de los productos de Kern Pharma únicamente aparecieron en las prendas de Pedro Delgado y se mostraron "de forma neutra y sin primeros planos". Además, no detectó referencia verbal alguna al laboratorio farmacéutico o a sus productos.

"Es por ello por lo que no se aprecia un propósito publicitario por parte del prestador que pudiera inducir a error en los telespectadores en cuanto a su naturaleza, por lo que no se considera que se esté incurriendo en un supuesto de publicidad encubierta", apunta la Comisión.

Sin embargo, subraya que aunque ha quedado comprobado que RTVE no ha recibido una contraprestación por la aparición de logos de los productos de Kern Pharma, sí se ha conocido que la aparición de la imagen de dichos logos responde a una obligación asumida por el colaborador Pedro Delgado.

Y aunque la CNMC no cree que concurran "circunstancias suficientes" en este caso para considerar que se ha podido vulnerar la normativa en materia de ingresos procedentes de comunicaciones comerciales, sí ha pedido a RTVE que refuerce los controles sobre sus presentadores y colaboradores.

Así, remarca que la presencia de estas imágenes y logos es cada vez más frecuente en las distintas emisiones. Por ello, señala que RTVE, al ser responsable de los contenidos que emite y como operador que gestiona el servicio público de radio y televisión, debe poner "la máxima diligencia en asegurar que en sus emisiones se dé pleno cumplimiento de la normativa que le es aplicable".

"En virtud de lo anterior se recuerda a CRTVE que debe evitar que terceros que colaboren de manera continua con algún programa emitan algún tipo de publicidad sin que ésta se ajuste a las condiciones que la LGCA prevé para cada tipo de comunicación comercial audiovisual", incide.

Por este motivo, la CNMC requiere a RTVE que realice "un control efectivo sobre sus emisiones, en particular, en lo relativo a sus presentadores y colaboradores" de forma que no se desarrollen actividades de contenido publicitario cuya emisión no se ajuste a la ley. Además, deberá informar al regulador sobre las actuaciones llevadas a cabo a estos efectos.

Esta decisión se ha adoptado con el voto particular del consejero Carlos Aguilar, para quien los hechos ocurridos sí justifican el inicio de un expediente sancionador a RTVE para determinar si en las retransmisiones del Tour de Francia de 2023 se incumplió o no la normativa audiovisual.