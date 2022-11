‘Economia On’, el nuevo diario digital de Antich, arranca este jueves con redacción en Madrid y Barcelona

Este jueves 1 de diciembre es la fecha señalada en el calendario por José Antich, director de El Nacional y exdirector de La Vanguardia, para lanzar un nuevo digital económico bajo el nombre de 'ECONOMIA ON' y la dirección de Serafí del Arco, que lleva desde septiembre trabajando en este nuevo digital que verá la luz mañana.

En una primera fase, contará con una plantilla de 12 periodistas repartidos en dos redacciones, una en Madrid y otra en Barcelona (su sede principal). Se trata de un equipo que mezcla redactores seniors con otros más jóvenes que han fichado de otros medios de comunicación, aunque también hay algún freelance incorporado a la plantilla.

Y si todo marcha como lo esperado, Serafí del Arco explica a este medio que el plan es poder exportar el modelo a otras ciudades españolas en una segunda o tercera fase e incluso llegar a tener corresponsal en Bruselas. Esto podría llegar un año después de su puesta en marcha.

Serafí del Arco, director de 'ECONOMIA ON'.

Entre las secciones que ofrecerá el nuevo digital destacan las clásicas como Economía, Empresas, Mercados, Análisis y Opinión. Pero también habrá otras a las que se le dará bastante relevancia, como Sostenibilidad, Startups y Management y Talento.

En esta última tratarán temas de gestión y liderazgo en las empresas. Y no solo se centrarán en empresas del Ibex, sino que abrirán más el abanico.

El periódico se podrá leer en castellano y catalán, mantendrá el color salmón típico de un diario económico y no tendrá contenido para suscriptores, es decir, apuesta por un modelo de prensa abierta. Eso sí, basado en la publicidad.

Asimismo, el director asegura que van a intentar buscar "el equilibrio entre la calidad y buscar temas propios", así como "contar las cosas bien, pero que despierten el interés" y, por tanto, el clic del usuario.

Economía para todos

La idea de crear este nuevo digital viene de meses atrás. En verano, Antich llamó al que fuera dircom de Seat y Nissan y periodista económico en El País para poner en marcha este proyecto. Serafí del Arco aceptó y en septiembre comenzó a diseñar esta nueva cabecera que se marca como reto el de posicionarse como "un diario económico que quiere hablar de todo y para todos".

Y más concretamente "contar la realidad económica española pero con una mirada catalana", explica el director a este medio.

Aunque 'ECONOMIA ON' vaya a tener una mirada catalana, no se define como un medio nacionalista y se dirige a toda España. "Madrid es muy importante, pero no todo termina aquí y hay vida económica más allá, en el resto de España. Intentaremos reflejar esto, pero con un plus catalán", señala. Y aquí es donde reside su valor añadido en un sector en el que ha visto nacer varios medios de comunicación.

Asimismo, Serafí del Arco también deja claro que se trata de un proyecto independiente a El Nacional, con el que comparte matriz (Grup les Noticies de Catalunya, del que José Antich es dueño).

