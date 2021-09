Unidad Editorial pone a la venta sus dos señales de TDT por 50 millones de euros

El grupo Unidad Editorial, dueño de El Mundo, Marca y Expansión, lleva varias semanas negociando la venta de sus licencias de TDT por un montante cercano a los 50 millones de euros, según ha podido confirmar Invertia con varias fuentes cercanas a estas conversaciones.

A Unidad Editorial le quedan cuatro años de estas concesiones (expiran la mayoría en 2025), por lo que quieren cerrar la venta cuanto antes, ante la posibilidad de que las señales pierdan valor de mercado a medida que se acerca este plazo y crece la incertidumbre respecto de una eventual renovación.

Estas mismas fuentes indican que las negociaciones están realizándose a varias bandas y que, en ellas, está directamente involucrado Urbano Cairo, CEO y presidente de RCS, matriz de Unidad Editorial.

"Todas las negociaciones están en manos de Italia, nada está pasando por España", indican las fuentes consultadas por este diario. De hecho, el propio Cairo estuvo la semana pasada en Madrid junto a Marco Pompignoli, CEO de España, para intentar cerrar los flecos, aunque no pudo cerrar ningún acuerdo.

Unidad Editorial tiene dos canales asignados agrupados bajo el paraguas de Veo Televisión, aunque tras la imposibilidad de poder rentabilizarlas desde su propia gestión, decidieron hace una década alquilar a diferentes compañías sus frecuencias.

Plácet de Moncloa

En la actualidad, una de las frecuencias está alquilada a Gol TV, de Mediapro, y la otra, a Discovery Network, que emite DMax. Entre las dos aportan a Unidad Editorial unos siete millones de euros al año (28 millones hasta 2025) en un contrato de cesión de la producción del canal.

En esta operación, los arrendatarios asumen todo el gasto en confeccionar la parrilla, en salarios y en costes operativos, además de los seis millones de alquiler del espectro a Cellnex, mientras que Unidad Editorial solo ingresa el dinero del alquiler.

No obstante, las fuentes consultadas indican que no será fácil vender estas licencias. En primer lugar, no hay muchos inversores que quieran poner 50 millones sobre la mesa para quedarse con dos licencias de televisión en abierto y, en segundo lugar, cualquier movimiento de este tipo debería tener el plácet de Moncloa.

Estamos hablando de concesiones públicas que tienen una fecha de caducidad y que están sujetas a una serie de condicionantes. El primero, que sus adjudicatarios no intenten lucrarse con ellas.

En este caso, las fuentes consultadas indican que Urbano Cairo ya está moviendo ficha con Moncloa para que se autorice la venta una vez que ésta se concrete. Estamos ante una decisión que compete solo al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y que obligaría a una autorización especial del Consejo de Ministros.

Demanda de Blackstone

¿Por qué vende Unidad Editorial? RCS Mediagroup está atravesando algunas estrecheces financieras. La compañía se enfrenta a una demanda de Blackstone de 600 millones de euros, y los 50 millones que se ingresen por la venta de sus televisiones en España, son un buen salvavidas financiero.

Blackstone llevó ante los tribunales la disputa que mantiene el dueño del editor de El Mundo y Corriere della Sera, alegando que su CEO y máximo accionista, Urbano Cairo, trató de extorsionarlo al afirmar falsamente que la compañía sigue siendo la propietaria del edificio donde se ubica su sede central.

