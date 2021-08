Vodafone ficha a Disney+ para reforzar su televisión ante la nueva guerra del fútbol

Vodafone ha anunciado este miércoles que incorpora Disney+ a su oferta de televisión. La operadora británica continúa profundizando en su objetivo de convertirse en el mayor agregador de contenidos de España como su principal herramienta para competir contra el fútbol de Telefónica y Orange.

De hecho, Vodafone es la única operadora en nuestro mercado que incluye en su oferta de televisión convergente tres de las principales plataformas: HBO, Amazon Prime Video y ahora Disney. Además, ofrece Netflix, pero pagando un precio adicional a sus paquetes de televisión.

Los británicos lanzan esta oferta solo una semana después de que se confirmara que Orange compra un año más el fútbol a Telefónica. Después de deshojar la margarita durante varios meses, los franceses apostaron un año más por todas las competiciones de balompié tras pagar 300 millones de euros.

Frente al fútbol de Telefónica y de Orange, Vodafone apuesta por series y películas para ganar abonados de televisión en medio de la guerra comercial que comienza ya en agosto y que busca agitar el marcado de cara al comienzo del curso.

Vodafone ha cerrado junio con 1,6 millones de abonados a su televisión de pago, lo que significa una caída de 4.000 clientes, según datos facilitados por la compañía en sus recientes cuentas de resultados.

Nuevas ofertas

Por su parte, Telefónica suma hasta junio 3,8 millones de abonados, 94.000 clientes menos de televisión de pago respecto al cierre de marzo. En el caso de Orange, ha cerrado junio con 681.000 abonados, 22.000 menos que en el trimestre anterior cuando había esta por encima de los 700.000.

En el caso de Disney+, Vodafone es la segunda operadora en incorporarla tras la llegada a Movistar+ en marzo de 2020. En un año la plataforma ha ido sumando abonados en España hasta acercarse al millón, de los cuales buena parte corresponden a paquetes convergentes de Telefónica.

Para recibir la llegada de Disney+, Vodafone crea dos nuevos packs de televisión, Familyfans y Familylovers, que incluyen Disney+, canales de series, películas, documentales, deportes, contenidos infantiles, entre otros, para las tarifas convergentes y de sólo móvil.

De esta manera, en Vodafone One Ilimitada Plus se podrá elegir disfrutar de Disney+ durante un año, y en Vodafone One Ilimitada Plus x2, los clientes podrán incluir esta suscripción de forma indefinida.

Además, todas las modalidades de Vodafone One Hogar Ilimitable tanto para altas nuevas como clientes actuales pasan a incluir Disney+ sin coste adicional, que se suma a la oferta de contenidos de alto valor de Vodafone TV con la presencia de HBO España y Amazon Prime así como más de cien canales temáticos.

Sigue los temas que te interesan