Muere la periodista de la COPE Eva Galvache, 30 años cubriendo la información religiosa

"Y mientras el verano se desliza lentamente en nuestras vidas, a mí se me va la memoria a una chica rubia, de larga melena y figura alta y elegante, que conocí al principio de mi carrera profesional, cuando coincidimos en las ruedas de prensa. Con apenas 57 años, se nos murió ayer, a la hora del ángelus de un sábado, Eva Galvache, que se sentaba a mi lado en la redacción de Cope".

Con esas palabras iniciaba su adiós, este domingo, la periodista Cristina L. Schlichting. Después de 33 años frente al micrófono, la voz de Eva Galvache se apagaba definitivamente este sábado por culpa del cáncer de mama. La locutora desarrolló toda su trayectoria profesional en la cadena Cope, en la sección socio religiosa, informando a los oyentes de la actualidad de la Iglesia tanto en España como en el mundo. Si había algo divino, en su representación terrenal, que contar, ahí estaba ella en su programa Iglesia noticia.

En la noticia que la Cope ha publicado a modo de obituario, sus compañeros la definen como una "periodista incansable, luchadora y alegre". Además, cuentan que durante tres décadas, los oyentes de la cadena han escuchado también su voz en los informativos, relatando noticias de la actividad del Vaticano y eventos como las Jornadas Mundiales de la Juventud, sínodos, cónclaves y diferentes canonizaciones.

Además del programa Iglesia noticia, que recibió en 2013 el Premio Bravo que entrega la Conferencia Episcopal española, también ha presentado los programas Letra y música y El espejo de la familia.

"La fe y la esperanza de esta periodista hicieron que superara un cáncer de mama, enfermedad con la que llevaba luchando una década, pero su estado de salud empeoró en los últimos meses", reza el obituario. Pero las palabras más bonitas se las ha dedicado Cristina L. Schlichting. La ha definido como "una caricia de inteligencia y honestidad, de carácter y belleza" y ha resaltado lo más importante: "Creo que no me equivoco si digo -su madre y su marido, Álvaro, me lo corrobarán- que Eva ha sido una mujer feliz".