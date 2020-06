Gemma Nierga: las claves de su coqueteo con la Ser mientras valora su desembarco en TVE

"No es tanto si volverías sino para qué y en qué podría yo mejorar la Ser". La frase es de Gemma Nierga y la ha pronunciado en los propios micrófonos de la emisora de Prisa hace menos de dos meses. La que fuera durante tres décadas una de las comunicadoras estrella de la cadena conversó distendidamente con Javier del Pino el pasado 25 de abril y en pleno confinamiento para repasar sus últimos meses y sus proyectos.

“Ser de la Ser es tener una vinculación especial, somos un gran equipo, una familia que trabajamos para sacar las cosas adelante juntos. Pero no es sólo eso. Son los años. Entré siendo una niña y pasé casi toda mi vida profesional aquí”, dijo al presentador de A Vivir, quien -paradojas de la vida- ha sonado muchas veces para ocupar el puesto dejado por la comunicadora en las mañanas de la Ser.

Durante este entrevista Nierga reconoció que recibió decenas de mensajes de compañeros manifestándole su alegría por volver a escucharla en la cadena de su vida. Una vuelta a la Ser que, no obstante, fue pasajera y que solo se produjo para presentar con Jaume Figueras el libro "El cine que nos abrió los ojos", un relato a cuatro manos sobre las películas que marcaron sus respectivas vidas.

No es primera vez que Nierga vuelve a la Ser. De hecho, el 13 de febrero de 2019 -un año y medio después de su salida- volvía como invitada de Mara Torres en el programa El Faro. En ese momento reconoció que todavía no estaba preparada para volver a escuchar la Ser, muestra de que la herida aún no estaba cicatrizada del todo.

“La radio está presente en mi vida. En mi casa se oye la radio, todo el día. Pero la Ser todavía no”, ha comentado la periodista. “El momento de escuchar la Ser ya llegará. De momento, estoy aquí que esto ya es un gran logro. El cruzar la puerta de esta radio, la que crucé tantas veces para venir a trabajar y sentirme bien, tan bien…”.

¿Han cicatrizado estas heridas? En parte, pero no del todo. Gente de su entorno dice que todavía le cuesta escuchar la Ser pero ya está más habituada. Lo cierto es que estas dos intervenciones que se han producido con el intervalo de un año, han vuelto a disparar las especulaciones respecto de una hipotética vuelta a la cadena que ha marcado su vida.

Turbulenta salida

"La aventura continúa". Éstas fueron las últimas palabras de Gemma Nierga como presentadora de Cadena Ser el 14 de julio de 2017. Seis semanas antes, la histórica comunicadora de la emisora de Prisa había sido notificada de que no se le renovaría su contrato, poniendo fin a treinta años en antena en los programas más emblemáticos de la emisora: Hablar por Hablar, La Ventana y Hoy por Hoy.

Nunca quedaron claros los motivos de su marcha. Se habló de una lucha entre la Ser Cataluña y Madrid, que los directivos de la época consideraron que su programa ya estaba amortizado, que la relación con Pepa Bueno era insostenible y que ya no daba audiencias.

Parte del dolor que Nierga ha confesado sentir cuando recuerda estos momentos, pasa por las formas en las que se le anunció su despido y porque en ningún momento se le ofreció una alternativa con garantías para seguir en la emisora.

Pero ¿hay motivos para pensar en una vuelta? Fuentes del sector dicen que sí, o que al menos las audiencias le han dado la razón tres años después de su salida. Toni Garrido, el elegido para relevarle, duró solo dos años en antena y la periodista con la que supuestamente tenía problemas -Pepa Bueno- duró solo dos años más en Hoy por Hoy. Los dos salieron por bajas audiencias.

De hecho, su puesto lo ocupa ahora otra catalana: Àngels Barceló, que tampoco ha logrado mejorar sus números. En verano de 2017 su franja tenía 1.147.000 oyentes y ocho oleadas del EGM después apenas llegan a 1.132.000 seguidores.

Respecto a acercamientos reales, quienes la conocen dicen que le gustaría volver, pero no que no se han dado todavía las condiciones. Estas fuentes indican que tampoco es casualidad que se haya dejado ver en la Ser dos veces en tres años.

Buenas sensaciones

En la Ser tampoco verían con malos ojos su vuelta, en especial muchos directivos históricos que saben que Nierga es de los pocos comunicadores en España que generaría ilusión entre sus oyentes. La periodista abandonó la casa en medio de un clima enrarecido, damnificada en una disputa entre Vicente Jiménez y Antonio Hernández-Rodicio, director de la Ser y Ser Cataluña respectivamente. Pero esos directivos ya no están.

Jiménez abandonó la Ser en febrero de 2018 y su sustituto fue el histórico Daniel Gavela, viejo conocido y con quien compartió la época dorada de la Ser. Gavela fue director y director general de las emisoras de Prisa desde 1994 hasta 2006, con responsabilidad directa en el área de contenidos. En este periodo, la emisora pasó de 2,8 millones a 5,7 millones de oyentes, el nivel más alto de la Ser en toda su historia. En ello, Gemma Nierga aportó su grano de arena dirigiendo La Ventana desde 1997 hasta 2012 y superando el millón de oyentes.

El equipo directivo dice en público que no se plantean hacer cambios en sus estrellas y menos tras la crisis del coronavirus en que se han quedado sin dinero para hacer fichajes. Pero en privado reconocen que la figura de Nierga es omnipresente, que es un símbolo y que todos ganarían con su vuelta a la emisora.

Otros ven en una posible vuelta un golpe de efecto que terminaría por dar un impulso a las mañanas ante la arremetida de Carlos Herrera, cada vez más cerca del liderato de Hoy por Hoy. En cualquier caso, si Nierga vuelve a la Ser no quiere hacerlo como colaboradora ni con una sección, querrá tener un programa en el que pueda volver con todos los galones que tenía cuando se marchó, esto es en un programa similar a Hoy por Hoy o La Ventana.

Desembarco en TVE

No obstante, una hipotética vuelta a la Ser no es el único proyecto que Gemma Nierga tiene entre manos. El Mundo informó hace unas semanas que TVE la estaba sondeando para hacer un programa en La 2, como parte de una catalanización de la cadena pública, por parte del director de Información y Actualidad de RTVE, Enric Hernández.

Lo cierto es que efectivamente hay conversaciones, pero nada cristalizado. Nierga es uno de los activos periodísticos y sociales de la sociedad catalana y nadie duda de que podría tener éxito en la segunda cadena pública, pero todavía falta para asegurar un eventual fichaje.

Mientras, sigue preparando su segunda temporada en Ràdio 4, a la que se incorporó hace un año con una sección diaria en el programa El matí a Ràdio 4, dirigido por Ramon Castelló. En Un cafè d'idees amb Gemma Nierga', la periodista conversa en directo, de lunes a jueves a las 8:30 horas, con políticos, empresarios y científicos de primera línea.