Vodafone Business y el ISDI lanzan la mayor aceleradora de e-commerce para pymes y autónomos

Vodafone ha lanzado una iniciativa para ayudar a las pymes a adaptarse al nuevo entorno digital. La idea del grupo es formar a los empresarios para que logren mejorar sus ventas a través de Internet. Para ello han firmado un acuerdo de colaboración con la escuela de negocios ISDI que les permitirá ofrecer cursos formativos para reorientar el negocio.

Tal y como explica a Invertia, el director general de Vodafone Business, Daniel Jiménez, la idea es "combatir el do it yourself" con el que muchas pyme tratan de adentrarse en el entorno online. "Se trata de enseñar a la gente todas las estrategias" para que consigan aprovechar las ventajas de vender por internet.

La propuesta completa se divide en dos cursos, cada uno de ellos con una duración de 5 semanas: “Ecommerce Vodafone” orientado a la creación de la tienda online de un negocio y “Marketing digital Vodafone” dedicado a ampliar conocimientos para la generación de tráfico a esa tienda online. Esta última parte "es la más complicada para los empresarios", destaca Jiménez.

El desarrollo del plan formativo

El acuerdo entre Vodafone Business y el ISDI tiene una duración de cuatro años, lo que demuestra la vocación de largo plazo que hay en desarrollar estas competencias entre pymes y autónomos. Las ofertas se lanzarán a los 750.000 clientes de Vodafone, y se estima que en dos años podrán formar a unas 10.000 empresas.

Jiménez explica que el programa "ha surgido durante la crisis del Covid-19, cuando pensábamos cómo podríamos ayudar a la población a salir reforzada". Según explica el director general de Vodafone Business, "los usos han cambiado: el delivery ha venido para quedarse y la compra online tendrá cada vez más peso", por lo que las empresas deben estar preparadas.

Según el último estudio de observatorio de digitalización de Vodafone, el 34% de las pymes cuenta con planes de digitalización, pero de estas solo el 48% tiene presupuesto asignado para su ejecución.

En el caso de los profesionales y microempresas, tan solo el 22% de tiene planes de digitalización, pero de estos solo el 35% tiene presupuesto asignado para ponerlos en marcha. Es necesaria una aceleración de la digitalización de las pymes y los autónomos, y que se les proporcionen herramientas y formación para reactivar la economía y generar empleo.