Lufthansa gana la pugna a Air France: el Gobierno luso la elige para comprar el 44,9% de TAP

El grupo alemán plantea una posible segunda fase para adquirir el 50,1% restante a cambio de 863 millones y una participación del 5% en Lufthansa.

El proyecto industrial prevé ampliar la flota a 130 aviones, inversiones de hasta 4.000 millones de euros y el mantenimiento del 50,1% del capital en manos del Estado.

La oferta valora la aerolínea en más de 2.500 millones de euros e incluye partidas adicionales para los empleados y la venta de filiales.

El Gobierno de Portugal elige a Lufthansa para adquirir el 44,9% de TAP Portugal por 1.201 millones de euros, superando la propuesta de Air France-KLM.

Lufthansa ha sido finalmente la elegida para hacerse con el 44,9% de TAP Portugal en un proceso en el que competía con Air France. Así lo ha confirmado el Gobierno luso en un consejo de ministros extraordinario celebrado este miércoles.

Lufthansa ha ofrecido 1.201 millones de euros, frente a los 1.038 millones de euros ofrecidos por Air France-KLM.

A esa cantidad se añaden 118 millones correspondientes al paquete destinado a los empleados y otros 58 millones vinculados a la venta de Cateringpor y SPdH.

El grupo alemán adquirirá las acciones reservadas a los trabajadores que estos no suscriban.

La operación incorpora, además, un mecanismo de ajuste ligado a la evolución de los resultados de la aerolínea.

Con la venta del 44,9% de la compañía, la valoración total de la aerolínea supera los 2.500 millones de euros.

El grupo alemán era el favorito en todas las quinielas, pero faltaba el veredicto del Gobierno que en julio de 2025 anunció su intención de volver a privatizar la compañía aérea de bandera lusa.

De esta forma, Lufthansa se hace con el 44,9% del capital de TAP. El 50,1% seguirá en manos del Estado, mientras que otro 5% es de los trabajadores. Al menos, de momento.

Se cierra así un proceso largo en que tras recibir las ofertas mejoradas a principios de octubre, la sociedad estatal Parpública elaboró un informe descriptivo para evaluar los méritos de cada una de ellas y lo remitió al Ejecutivo.

Dada la similitud de las propuestas de Lufthansa y Air France-KLM, el Gobierno decidió a principios de septiembre invitar a ambos grupos a una fase de negociación de tres semanas.

En ese proceso no estaba el grupo IAG, quien mostró interés inicial en entrar en la puja pero acabó retirándose antes de presentar una oferta no vinculante.

2028

La elección del comprador deberá dar paso a la negociación final y la formalización de los contratos, así como a las autorizaciones regulatorias, especialmente la de la Comisión Europea. El Ejecutivo prevé que la operación se cierre en 2028.

El proyecto industrial de Lufthansa contempla ampliar la flota de TAP hasta 117 aviones en 2035 y 130 posteriormente, con inversiones que podrían alcanzar los 4.000 millones de euros. Entre las medidas previstas figura la transferencia de hasta ocho Airbus A350-900 a partir de 2030.

El grupo se compromete también a reforzar el papel de TAP en las conexiones con Brasil y los mercados de habla portuguesa, y a mantener Oporto como segunda base en el país.

La propuesta incluye una escuela de aviación civil y militar en Tancos, con una inversión prevista de 500 millones de euros y la creación de 200 empleos, además de integrar la actividad de mantenimiento de TAP en la red de Lufthansa Technik.

Segunda fase

La oferta del grupo alemán va más allá. Lufthansa también presentó una propuesta para una eventual segunda fase de privatización, en la que adquiriría el 50,1% restante en manos del Estado a cambio de 863 millones de euros y una participación del 5% en el grupo alemán, valorada en 488 millones.

Esa segunda operación, todavía pendiente de decisión, elevaría la contraprestación conjunta de ambas fases a 2.552 millones de euros.

El Ejecutivo sostiene que la venta total permitiría recuperar hasta 2040 los recursos públicos destinados al rescate de TAP, aunque esa previsión depende de los dividendos futuros y de la revalorización de la participación portuguesa en Lufthansa.

El Estado inyectó 3.344 millones de euros en la aerolínea a raíz de la pandemia, mediante un préstamo de emergencia posteriormente convertido en capital, compensaciones por los daños causados por la covid y nuevas aportaciones de capital.