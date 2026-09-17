El turismo andaluz apuesta a la IA para “gestionar el éxito” y “el equilibrio” entre vecinos y 40 millones de visitantes

La concejala de Turismo de Sevilla Angie Moreno, el secretario general Manuel Lara y la responsable de TISS2026 Silvia Avilés. J. E. P.

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Las claves Generado con IA El turismo andaluz apuesta por la inteligencia artificial y la innovación para gestionar el éxito y equilibrar la convivencia entre los residentes y 40 millones de visitantes. Avatares como Joy, guía turística creada por IA, ya están activos en hoteles y serán protagonistas en TIS2026, el gran certamen de innovación turística en Sevilla. La estrategia de la Junta de Andalucía prioriza el bienestar del residente, apoyándose en IA y Big Data para mejorar la planificación y la toma de decisiones en turismo. TIS2026 reunirá a más de 8.000 profesionales, 200 firmas expositoras y 400 ponentes internacionales, generando un impacto económico superior a 22 millones de euros.

Joy, una guía turística, recibe al visitante y le explica los atractivos de la ciudad, propone rutas, cuenta anécdotas de los lugares más atractivos ... Como siempre. Lo novedoso es que esa guía no es una persona. Es un avatar creado por IA.

Estos avatares, ya activos en algunos hoteles, son parte de las sorpresas y contenidos reservados a más de 8.000 profesionales convocados a TIS2026. El gran certamen de innovación en el turismo, que se celebra en Sevilla del 6 al 8 de octubre.

Precisamente la IA y la innovación son las herramientas por lo que apuesta la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía para “gestionar el éxito” y lograr “el equilibrio” entre los 40 millones de personas que van a visitar la comunidad este año y sus 8,7 millones de habitantes.

Porque el nuevo mantra en el turismo es que cada año 1.500 millones de personas hacen las maletas para viajar, y en el 50% de los casos la IA es clave en la elección de destino, qué ver al llegar, dónde comer, qué comprar ...

El secretario general de Turismo de la Junta, Manuel Lara, ha explicado que “esto ya no va solo de atraer turistas, sino de gestionar el éxito y equilibrar una balanza sumamente compleja".

"Esa balanza tiene que ver con el desarrollo del territorio y cómo la innovación nos puede permitir generar un desarrollo con planificación. Y la palabra planificación es importante porque nos va a ayudar a generar los modelos que queremos en el futuro", ha añadido.

En este sentido, ha remarcado la necesidad de apoyarse en la IA y el Big Data. Las herramientas digitales permiten "tomar mejores decisiones con menos riesgo, visionar qué sucede en los mercados y detectar nuevas oportunidades".

El responsable autonómico ha subrayado que un pilar fundamental de esta estrategia "tiene que ver con el bienestar del residente". El objetivo institucional pasa por "poner al residente en el centro y comunicar el valor que aporta el turismo a las comunidades locales".

"Es importante gestionar este pilar en en este momento, con innovación y ganando competitividad y equilibrio en los territorios", ha apuntado Lara.

Uso diario

La directora de TIS2026, Silvia Avilés, ha señalado que la tecnología "ya no es algo lejano, sino que está en el uso diario de nuestros clientes". Avilés ha defendido que las empresas deben hablar su mismo lenguaje y perder el miedo a estas herramientas.

"Queremos traer herramientas con casos específicos de uso y escalabilidad dentro de las organizaciones", ha explicado Avilés. Tanto a pymes como a grandes corporaciones o destinos rurales.

Entre las novedades de la feria figura la presentación en vivo de Joy, un avatar de inteligencia artificial que ejerce como guía turístico personalizado. La herramienta interactúa con los congresistas para ofrecerles recorridos a medida por la oferta del evento y la ciudad.

El certamen estructurará sus contenidos en cuatro grandes bloques temáticos dedicados a la innovación estratégica, los destinos inteligentes, el sector alojativo y los canales de distribución. En el ámbito hotelero se abordará la convivencia operativa y regulatoria entre los hoteles y las viviendas turísticas.

TIS2026 reunirá en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes) a más de 200 firmas expositoras y 400 ponentes internacionales. Entre los directivos confirmados figuran responsables de firmas como Klook, Grupo Piñero, Louvre Hotels, Alpitour World, WeRoad, Iberostar, RIU Hotels y Hyatt.

El encuentro, que cuenta este año con Argentina como país invitado, incluirá la entrega de los Tourism Innovation Awards y la celebración del Touristech Startup Fest. La organización calcula que la cita generará un impacto económico directo superior a los 22 millones de euros en el territorio.