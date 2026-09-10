La cifra de pensionistas 'pobres' que viajan con el Imserso se multiplica por diez por la tarifa plana de 50 euros

El programa permite viajar con mascotas y ha reservado 7.447 plazas a 50 euros para la próxima temporada, fomentando el acceso al ocio y al envejecimiento activo sin importar el nivel de renta.

Andalucía fue el destino más solicitado por los beneficiarios de la tarifa plana, seguida de circuitos culturales y Cataluña; los viajeros proceden de todas las provincias españolas.

Para la nueva temporada, el Imserso ofrece 879.213 plazas y mantiene la tarifa plana para pensionistas con pensiones no contributivas o incapacidad, cubriendo el resto del coste del viaje.

La tarifa plana de 50 euros permitió que 5.221 pensionistas con bajos ingresos viajaran con el Imserso en la temporada 2025-2026, diez veces más que el año anterior.

La tarifa plana de 50 euros para pensionistas con menores ingresos permitió viajar a 5.221 personas durante la temporada 2025-2026, diez veces más que en el ejercicio anterior, según los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

El ministro Pablo Bustinduy presentó en León la nueva temporada de los viajes del Imserso, que contará con 879.213 plazas y cuyas primeras salidas comenzarán el próximo 1 de octubre con destino a Oropesa.

La comercialización se iniciará el 14 de septiembre.

La temporada 2026-2027 cuenta con 4.602.255 personas acreditadas para participar en el programa. Del total de plazas ofertadas, 440.284 corresponderán a viajes de costa peninsular; 228.142, a costa insular, y 210.787, a turismo de escapada.

Cabe recordar que la tarifa plana se implantó por primera vez durante la temporada 2025-2026 con el objetivo de evitar que los pensionistas con menores rentas quedaran excluidos del programa. En la campaña anterior existía un descuento del 50% sobre el precio total del viaje, pero solo se ejecutaron 523 plazas.

Los beneficiarios de la nueva tarifa son pensionistas con una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad de la Seguridad Social.

Estas personas pueden viajar por 50 euros con independencia del destino, mientras que el Imserso asume el coste restante.

Andalucía y Cataluña

Andalucía fue el destino más solicitado por los usuarios de esta tarifa, con 1.267 viajeros, seguido de los circuitos culturales, con 1.189, y Cataluña, con 845. Los beneficiarios procedían de todas las provincias españolas, aunque Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Alicante y Málaga figuraron entre los principales lugares de origen.

"Poder viajar no es un privilegio del que solo pueden gozar unos pocos. Todos y todas tenemos derecho al descanso, a conocer nuevos lugares, a coincidir y compartir con gente diferente", afirmó Bustinduy durante la presentación.

El Ministerio de Derechos Sociales ha reservado 7.447 plazas a 50 euros para la nueva temporada. La medida se mantendrá junto con la posibilidad de que los pensionistas viajen con sus animales de compañía en los destinos de costa peninsular y costa insular.

Esta opción se introdujo en la temporada anterior y permitió que 1.066 personas viajaran acompañadas de sus mascotas, de acuerdo con la normativa y las condiciones de cuidado de los animales.

El departamento dirigido por Bustinduy considera que la tarifa plana ha reforzado la dimensión social del programa y ha facilitado el acceso al ocio y al envejecimiento activo con independencia del nivel de renta. El ministro defendió que los viajes del Imserso representan un modelo de país que "democratiza el tiempo y el ocio".

Además de los destinos tradicionales de sol y playa, el Imserso ha detectado un interés creciente por el turismo de escapada. Esta modalidad incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, viajes a capitales de provincia y destinos en Ceuta, Melilla y distintas ciudades europeas.

Según el Ministerio, los resultados de las encuestas de satisfacción muestran que los circuitos culturales y los viajes a capitales de provincia son los productos que despiertan mayor interés dentro de esta categoría. La evolución refleja nuevas motivaciones y expectativas entre los usuarios del programa.

Entre el 14 y el 18 de septiembre, los solicitantes solo podrán reservar los viajes disponibles en el cupo asignado a su provincia de residencia. El objetivo es escalonar la comercialización y evitar una posible sobrecarga de los sistemas de reserva de las empresas contratistas.

A partir del 19 de septiembre, los usuarios podrán reservar los viajes que hayan quedado disponibles en cualquier provincia. El proceso de comercialización permanecerá abierto durante toda la temporada, ya que las cancelaciones, modificaciones y renuncias generan nuevas plazas a lo largo de la campaña.

El Imserso distribuirá, además, el 36% de las plazas de cada lote de forma proporcional durante los meses de la temporada para evitar la concentración de los viajes en determinados periodos.