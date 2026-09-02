Alerta por el 'frenazo' del turismo nórdico en España: caen las visitas y el gasto de uno de los viajeros más rentables

Turquía, Albania, Bulgaria y Egipto están atrayendo a estos turistas como destinos alternativos a España.

La pérdida de valor de la corona sueca y noruega, el aumento de precios en España y las altas temperaturas veraniegas explican el descenso de turistas nórdicos.

El gasto medio por turista nórdico en julio fue de 1.718 euros, 28 euros menos que en 2025, y la estancia media disminuyó de 9,2 a 8,8 noches.

Las visitas de turistas nórdicos a España cayeron un 5,3% en julio y su gasto descendió un 1,5% respecto al año anterior.

Los datos turísticos de julio han encendido las alertas en el sector turístico español. Durante ese mes los viajeros procedentes de países nórdicos (Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia) descendieron un 5,3% hasta los 619.693, mientras que su gasto cayó un 1,5% en España.

Los turistas de estos países no son los más numerosos ni lo van a ser, pero sí de los más codiciados por la industria.

¿Por qué? Porque realizan un elevado gasto en el destino, sus estancias son de mayor duración, son respetuosos con el entorno y viajan durante todo el año. Algo que al sector turístico le viene genial para desestacionalizar destinos.

Y precisamente lo que preocupa es que muchos de estos parámetros se han frenado o incluso han dado marcha atrás.

En concreto, cada turista nórdico gastó de media 1.718 euros en el mes de julio (frente a los 1.746 del mismo mes del año pasado).

Cierto es que son sólo 28 euros menos, pero lo normal es que aumente año tras año.

Sus estancias también disminuyeron, pasando de una media de 9,2 noches a 8,8 noches, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La estancia habitual de un viajero extranjero en España es de 7,2 noches, mientras que su desembolso medio es 1.579 euros.

Por lo que el turista nórdico (incluso con las métricas en caída) es uno de los más rentables, por detrás de asiáticos y norteamericanos.

Por trimestres y países también se acusa la caída. Por ejemplo, en el segundo trimestre de 2026 el mercado noruego registró un leve descenso del volumen de turistas respecto al mismo periodo del año anterior (2%).

El gasto de los noruegos también bajó un 9,7%, según datos del Instituto de Turismo de España (Turespaña).

Y hasta julio, llegaron 3,04 millones de turistas nórdicos a España, un 0,3% menos, mientras que el país recibió en cerca de 58,1 millones de visitantes, un 4,6% más.

De momento, hay una incipiente preocupación en el sector turístico, aunque se habla de caída técnica que puede ser coyuntural.

“Estaremos pendientes a los próximos meses, pero confío que se estabilice lo que queda de año porque el mercado nórdico es muy importante para España”, señala Carlos Garrido, presidente de la Mesa de Turismo.

La parte positiva es que el mayor valor del turista nórdico en España se genera fuera de la temporada alta. Su pico de volumen se concentra entre octubre y abril —especialmente en Canarias y el sur peninsular—, época en la que buscan escapar del frío polar.

Razones

Y la gran pregunta es: ¿Qué está pasando para que se haya observado en el mes de julio esa caída en varios indicadores turísticos?

Hay varios factores que afectan. Uno de ellos es la pérdida de valor de la corona sueca y la corona noruega frente al euro, que ha reducido sustancialmente el poder adquisitivo de estos viajeros.

Asimismo, los precios del sector turístico español se han elevado. Hoteles, restaurantes, servicios turísticos o billetes de avión cuestan mucho más.

De hecho, el mes de julio de 2026 registró los precios hoteleros más caros de la historia en España.

Eso ha hecho que países directamente competidores de España hayan atraído a estos turistas. Hablamos de Turquía, Albania, Bulgaria o Egipto.

Por otro lado, hay viajeros que empiezan a rechazar las temperaturas extremas registradas durante el verano en nuestro país, especialmente en la zona del Mediterráneo.

Además, a estas alturas del año los turistas nórdicos priorizan el llamado coolcationing (vacaciones en climas templados o frescos).