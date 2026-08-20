Dimite la CEO de Travelodge tras el escándalo por la agresión sexual que sufrió una huésped en uno de sus hoteles

La compañía prevé abrir cinco nuevos hoteles entre Reino Unido y España en 2026 y planea crear hasta 15.000 habitaciones adicionales en los próximos cinco años.

Travelodge ha mejorado sus resultados en España, con un incremento del 22% en ingresos y un 43,7% más en Ebitda en el primer semestre de 2026.

La cadena hotelera ha implementado nuevas medidas de seguridad, incluyendo una política de acceso a habitaciones y colaboración con una experta en violencia de género.

La CEO de Travelodge, Joanna Boydell, ha dimitido tras el escándalo por una agresión sexual sufrida por una huésped en uno de sus hoteles.

La consejera delegada de Travelodge, Joanna Boydell, ha dimitido de su cargo tras cuatro años al frente del mismo, en medio del compromiso de la hotelera por reforzar sus medidas de seguridad, después de que una huésped sufriera una agresión sexual en uno de sus establecimientos.

Será sustituida de manera interina por el actual director financiero, Ray Reidy.

Sobre este asunto, el exprimer ministro británico, Keir Starmer, fue uno de los que criticó a la empresa, que inició una investigación independiente en marzo, tal y como recoge Bloomberg.

"Este anuncio no altera en absoluto nuestro enfoque en la seguridad", ha asegurado su presidente, Stephen Shurrok, a través de un comunicado.

En este escenario, Travelodge ya ha implementado una serie de medidas para mejorar en este aspecto, destacando una alianza con una "destacada experta en violencia contra las mujeres y niñas", una nueva política de seguridad de acceso a las habitaciones o una revisión interna a nivel global y también independiente llevada a cabo por un abogado especializado.

Por otro lado, la cadena hotelera también ha anunciado sus resultados financieros del primer semestre de 2026, en los que su filial en España ha disparado un 22% sus ingresos con respecto al mismo periodo de 2025, hasta los 3,7 millones de libras (4,3 millones de euros).

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) en territorio nacional alcanzó los 6,9 millones de libras (ocho millones de euros) entre enero y junio, un 43,7% más.

Por otro lado, el programa de renovación de la compañía se encuentra "muy avanzado", ya que más del 75% de las habitaciones ya han sido remodeladas, con habitaciones de "última generación" y una recepción rediseñada, además de bares-cafeterías renovados en 117 hoteles.

En cuanto a nuevas aperturas, la previsión es inaugurar cinco nuevos hoteles entre Reino Unido y España en 2026.

Avances y objetivos

Con respecto a su evolución en España, Travelodge ha destacado la posibilidad de crear 15.000 habitaciones de marca adicionales en el segmento económico en los próximos cinco años.

Hasta la fecha, ha firmado acuerdos para la construcción de nuevos hoteles en San Sebastián, Cádiz y Alicante, con plazos de desarrollo de aproximadamente tres años.

A este avance se suma que en 2025 formalizó contratos para la adquisición de dos inmuebles en propiedad: el de Bilbao abrió sus puertas en abril de 2026 y se prevé que el de Madrid abra en 2027.

Actualmente, dispone de 13 hoteles en territorio nacional, que suman 1.577 habitaciones, el 3% del total.