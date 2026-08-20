Cuba, cada vez más aislada: Air Europa sostiene en solitario el frágil puente con España tras la fuga de aerolíneas y hoteleras

El cierre de numerosos hoteles y resorts en Cuba deja sin empleo a miles de trabajadores del sector turístico, agravando la difícil situación económica de la isla.

La reducción de vuelos y la salida de grandes turoperadores está afectando gravemente al turismo en Cuba, principal fuente de ingresos en divisas para el país.

Varias cadenas hoteleras españolas, como Meliá, Iberostar, Barceló y Valentín, han abandonado Cuba debido a presiones y amenazas de sanciones por parte de Estados Unidos.

Air Europa es la única aerolínea española que mantiene vuelos directos entre Cuba y España, tras la retirada de Iberia, Plus Ultra y World2Fly por la crisis energética en la isla.

El aislamiento internacional de Cuba va en aumento, especialmente en sus conexiones con Europa y más concretamente con España. Iberia no volverá a volar a la isla hasta al menos junio de 2027 y ya sólo mantiene lazos con nuestro país a través de Air Europa.

La de Globalia es la única aerolínea española que vuela a la isla tras la retirada de Plus Ultra, World2Fly e Iberia por la crisis energética en la que está sumida la isla debido al bloqueo en el suministro de combustible de EEUU.

Air Europa resiste con cuatro frecuencias semanales y con una escala forzosa en Punta Cana en su vuelo de regreso de La Habana a Madrid. Antes la parada para repostar la hacía en Santo Domingo.

De momento, prevé seguir operando de esta forma hasta el 13 de septiembre salvo que las circunstancias cambien o empeoren.

Hay que tener en cuenta que en Cuba la Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios (Ecasa) es la encargada oficialmente del servicio de aprovisionamiento y suministro de combustible de aviación a las aeronaves nacionales e internacionales.

Pero actualmente sufre esta crisis de suministro que obliga a las aerolíneas a repostar fuera del país si quieren seguir operando en Cuba como hace Air Europa.

Aunque no todas están por la labor y han ido abandonando el país, como Air France, Turkish Airlines, Air Canada o WestJet (además de las españolas Iberia, Plus Ultra y World2Fly).

Las hoteleras se van

A la crisis energética se suma la retirada de las hoteleras españolas empujadas también por EEUU.

A principios de este verano, Donald Trump amenazó con sancionar a empresas extranjeras que tuvieran relación con Gaesa, conglomerado militar que controla más de la mitad del PIB cubano y que es propietario de la mayoría de hoteles del país.

Eso provocó que Meliá abandonara Cuba tras 36 años en el país. La hotelera balear, la más grande que operaba en la isla, cerró 34 hoteles y 14.053 habitaciones (el 15% de su cartera global).

Iberostar también dejó de operar en julio de este año 12 hoteles, mientras que Barceló Hotels cerró los dos que tenía en la isla y Valentín Hotels también cesó operaciones.

Gran Hotel Bristol Habana Vieja Member of The Meliá Collection. Meliá.

Un duro golpe para el ecosistema hotelero español, que durante muchos años tuvo a Cuba como columna vertebral de sus operaciones por ser un destino muy demandado y rentable.

Las cadenas españolas llegaron a gestionar la mitad de las plazas hoteleras del país.

Además, grandes grupos turísticos españoles (como Globalia o el grupo Iberostar) sostuvieron su negocio emisor internacional gracias a Cuba, empaquetando vuelos directos (con Air Europa y World2Fly, respectivamente), agencias de viajes y estancias en sus propios hoteles.

Por lo que la marcha de Cuba supone un duro golpe para las empresas españolas.

Meliá es la única que ha puesto cifras. La cadena hotelera perdió 7,5 millones de euros hasta junio de 2026 (frente a los 75,4 millones del año anterior) tras provisionar 79,4 millones de euros para hacer frente al cese de operaciones en Cuba.

Además de las españolas, otras como las cadenas Blue Diamond Resorts (Canadá) y Kempinski Hotels (Suiza) también hicieron las maletas.

Problemas para Cuba

Si para las compañías españolas es un mazazo perder Cuba como destino, para el país lo es más todavía.

La retirada de los grandes turoperadores y la drástica reducción de vuelos transatlánticos están frenando la llegada de visitantes europeos, uno de los segmentos de mayor gasto medio en el país.

No hay que olvidar que el turismo era la vía primaria del Estado para captar moneda extranjera y principal fuente de ingresos.

Además, el cierre de muchos resorts deja desprotegidos a miles de empleados del sector público que viven del turismo.

No obstante, aún quedan aerolíneas internacionales operando en el país, la gran mayoría son estadounidenses y latinoamericanas (American Airlines, Delta Air Lines, Copa Airlines y Aeroméxico).