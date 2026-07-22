La hostelería, el turismo y las tabaqueras contra la nueva ley 'antitabaco': "No reducirá el consumo, sólo lo desplazará"

Productores y empresas del tabaco denuncian la falta de consenso y temen consecuencias para el empleo rural y toda la cadena de valor del sector.

El sector hostelero advierte de un posible impacto negativo en el turismo y la economía, ya que España sería una excepción en Europa con estas restricciones.

La normativa prohíbe fumar en espacios exteriores como terrazas, playas, marquesinas y estaciones, además de restringir la venta de tabaco y vapers a tiendas especializadas.

Hostelería, turismo y tabaqueras critican la nueva ley antitabaco, alegando que solo desplazará el consumo de tabaco a otros lugares como domicilios.

La nueva ley 'antitabaco' no ha sido bien recibida por todos los sectores, ya que algunos la tildan como demasiado "excesiva". La hostelería, el turismo o las tabaqueras denuncian que la prohibición de fumar "en espacios como las terrazas o playas no reducirá el consumo, sino que desplazará a los fumadores a otros lugares como los domicilios".

La normativa que prohíbe el consumo de cigarrillos en exteriores (playas, terrazas, marquesinas, estaciones de tren, piscinas, conciertos, competiciones deportivas) o en los vehículos de trabajo también pretende equiparar las medidas a los productos relacionados del tabaco. Además, todos estos sólo se podrán comprar en establecimientos especializados que se fijarán a través de una orden ministerial.

Desde Hostelería de España reflexionan que la medida tendría una eficacia muy limitada, ya que podría desplazar los encuentros con fumadores a espacios cerrados como los domicilios, "aumentando la exposición al humo".

También, "se fomentará el consumo desordenado en las inmediaciones de las terrazas, donde no hay lugares habilitados para los residuos, con el consiguiente perjuicio para el entorno y los vecinos". Recuerdan que, actualmente, existe una buena convivencia entre fumadores y no fumadores en las terrazas.

Otra cosa que se verá afectada, según los hosteleros, será el turismo. España se convertiría en una excepción dentro de Europa, donde sólo Suecia mantiene una prohibición total similar. "Países como Francia han optado por excluir expresamente las terrazas de sus restricciones para no perjudicar a la hostelería ni al turismo", aseguran desde la patronal de la Hostelería.

"Generaría especial confusión entre los millones de turistas que visitan España cada año -cerca de 97 millones de turistas en 2025-, en un país donde el sector turístico representa uno de los principales motores económicos". Esto puede provocar que se opte por otros destinos en busca de menos restricciones.

Cabe recordar que la norma no es de aplicación inmediata, ya que debe pasar por el correspondiente examen parlamentario. Ahora va camino de las Cortes, donde los grupos políticos deberán posicionarse.

Ante esto, el presidente de la patronal, José Luis Álvarez Almeida, precisa que los políticos tendrán que tener en cuenta todos estos aspectos en su tramitación parlamentaria.

"Somos un destino turístico atractivo por nuestra educación, la sensatez y, sobre todo, por el respeto entre unos y otros. Las terrazas son un espacio clave para la vida social y económica del país, y cualquier decisión debe valorar con seriedad su impacto real en términos de empleo, actividad empresarial, competitividad turística y experiencia de los clientes", añade Almeida.

Cultivo de tabaco

Extremadura concentra el 98% del cultivo de tabaco en España. Esto supone para la región hablar de empleo rural, inversión, tejido productivo e innovación agrícola. Por eso, para el sector tanto agrícola como tabaquero esta regulación no sólo afecta al punto de venta y al consumidor final, sino que impacta en toda la cadena de valor.

Estas son algunas de las denuncias que, desde que se aprobó en primera vuelta el texto, lleva reivindicando el sector. Así, la Organización Interprofesional del Tabaco en España (Oitab) ha vuelto a lamentar la falta de diálogo por parte del Ministerio y la sobrerregulación "asfixiante" que está viviendo el cultivo de tabaco.

Fuentes de la industria del tabaco denuncian que esta normativa ha salido adelante sin consenso.

"Una reforma con implicaciones para 8 millones de consumidores, miles de pymes, sectores estratégicos como la hostelería, el turismo o el transporte profesional, debería construirse desde el consenso y la evaluación rigurosa de impacto, algo que lamentablemente no ha sido así", aseguran.

Dichas fuentes señalan que este proyecto de ley llega en un momento de gran controversia. "La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cuestionó la equiparación, la proporcionalidad de varias medidas y señaló que determinadas restricciones podrían implicar una prohibición de facto", indican.

Además, la propuesta española coincide con la revisión europea de la Directiva de Productos del Tabaco.

"Adelantarse con un marco especialmente restrictivo, sin esperar al proceso europeo, obligará a España a tener que revisar su normativa para adaptarse a la futura directiva europea, cuando lo razonable sería esperar al resultado del debate europeo".

Para la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV), la reforma comete "un error de graves consecuencias al equiparar los productos sin humo con los cigarrillos convencionales alejando al consumidor de alternativas menos dañinas y sin acometer problemas más urgentes".

"La futura ley debe regular basándose en las diferencias entre el tabaco de combustión y los productos sin humo, respaldados por evidencia científica como herramientas para abandonar el tabaquismo y con resultados positivos en otros países de nuestro entorno", indican desde la patronal.

"Por último, consideramos imprescindible que este reglamento no se convierta en una oportunidad perdida para proteger al menor limitando la venta en tiendas especializadas. Todo ello aplicando normas distintas para el vapeo y el tabaco", terminan.