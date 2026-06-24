El 80,6% de los españoles viajará en coche este verano y más de la mitad prevé gastar más en desplazamientos debido al encarecimiento del combustible.

Marbella se mantiene como el destino más caro, con una tarifa media diaria de 267,2 euros por habitación ocupada.

Desde la pandemia, los precios hoteleros en España han subido un 63%, alcanzando récords históricos cada verano.

El precio medio de una noche de hotel en España al inicio de las vacaciones supera los 123 euros, un 4,2% más que el año pasado.

Veranear en España cada vez es más caro. Los precios de los hoteles han subido un 63% desde la pandemia. Cada año la subida afecta más al bolsillo y eso está haciendo que muchos españoles tengan que recortar días de vacaciones.

A las puertas del inicio de la primera gran operación salida del verano, el precio medio de una habitación de hotel es de 123,7 euros, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al mes de mayo de 2026 (último dato publicado).

Aunque este dato varía en función de la categoría del establecimiento y del lugar.

Así, la tarifa más alta fue de 307,1 euros para los hoteles de cinco estrellas, de 125,7 euros para los de cuatro y de 94,8, para los de tres.

Marbella, como casi siempre, fue el punto más caro con la facturación media diaria de sus hoteles por cada habitación ocupada (ADR) en 267,2 euros de media.

España, camino del verano más caro de su historia: la noche de hotel supera los 123 euros al inicio de las vacaciones.

Además, se trata de una cifra un 4,2% superior a la de mayo de 2025.

Eso demuestra que los precios siguen creciendo y que estamos ante un dato histórico que hace presagiar que en los meses de junio, julio y agosto tocaremos niveles históricos.

El tope máximo lo encontramos en el mes de agosto del año pasado, cuando la noche de hotel se situó en 155 euros de media.

Y como hemos comentado, ese dato previsiblemente se superará este verano a pesar de que el sector lleva años insistiendo en que hay una moderación en los precios.

Una persona mira hacia el mar en la playa de la Caleta de Cádiz. Joaquín Corchero. Europa Press

"Estimamos que la subida promedio este verano oscila entre el 3% y el 6%, en función de las zonas y la demanda, aunque la tendencia al alza es homogénea, sobre el 60% de la planta hotelera ha subido sus tarifas", señala Carlos Garrido, recién nombrado presidente de la Mesa de Turismo.

Todo ello en una industria caracterizada por tener precios dinámicos. Eso quiere decir que en lugar de mantener un precio fijo todo el año, los hoteles ajustan los valores según la oferta y demanda, el nivel de ocupación, la estacionalidad y los eventos cercanos.

De ahí que los destinos de playa en agosto disparen su precio, por ejemplo.

Por ello, "si alguien quiere viajar con precios más contenidos es mejor no hacerlo en el lugar de moda porque será más caro", señala Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat).

Desde la patronal hotelera aseguran que los españoles no están dejando de viajar por el precio. "Si sube el precio de la restauración, la gente se está adaptando para salir menos a cenar en sus vacaciones", añade.

Lo mismo opinan desde la Mesa de Turismo. "La intención de viaje entre los españoles es muy fuerte, aunque se contenga el presupuesto y se recorte algún día de estancia", apunta Garrido.

Precios tras la Covid

Desde la pandemia, los precios hoteleros han subido un 63%. En mayo de 2021, la noche de hotel costaba de media 75,9 euros.

En ese momento, el sector turístico acababa de arrancar tras el parón por la pandemia y los turistas comenzaban a viajar poco a poco. Por eso las tarifas eran tan bajas.

El año 2022 ya registra aumentos importantes hasta los 95,3 euros de tarifa media. En 2023 se superan los 100 euros, en 2024 se llega a los 112 euros y en mayo de 2025, a los 118 euros.

Datos que se elevan entre 10 y 30 euros de media en los meses de junio, julio y agosto.

Un incremento que se debe a la crisis de inflación (derivada de la guerra en Ucrania) que desde el 2022 ha disparado los precios en general y, especialmente, en el sector turístico.

Pese a los precios, se espera que España bata la cifra de 100 millones de viajeros internacionales en 2026. El año pasado cerró con 96,8 millones de turistas internacionales.

Viajar en coche

Pero los precios de los hoteles no son los únicos que preocupan a los viajeros. La mayoría de españoles aprovecha las vacaciones de verano para viajar por España, siendo la playa la opción favorita.

Para sus desplazamientos, un 80,6% utilizará un vehículo particular, según datos de coches.net y Milanuncios.

En un contexto marcado por el encarecimiento de los combustibles y otros costes asociados al viaje, más de la mitad de los conductores (57,3%) cree que gastará más que el año pasado.

En concreto, la mayoría prevé destinar entre 101 y 200 (28,5%) euros o entre 201 y 300 euros (22%) a sus desplazamientos estivales, mientras que un 14,6% calcula que gastará más de 500 euros.