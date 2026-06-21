La resurrección de Norwegian: de casi quebrar a crear un grupo turístico y volver a España sin el lastre del 'low cost' de largo radio

En 2025, la compañía transportó 4,6 millones de pasajeros en España, consolidando su recuperación y crecimiento tras la crisis.

En España, Norwegian opera más de 70 rutas directas y ha reabierto bases en Barcelona, Alicante, Málaga, Las Palmas y Palma de Mallorca, enfocándose en conectar el norte de Europa con destinos de sol y playa.

La aerolínea abandonó su apuesta por el largo radio 'low cost', redujo flota y deuda, y se centró en vuelos de corto y medio radio en Europa y los países nórdicos.

Norwegian pasó de estar al borde de la quiebra durante la pandemia a crear un grupo turístico tras comprar Nordic Leisure Travel Group por 370 millones de euros.

La historia de la aerolínea Norwegian Air Shuttle puede definirse como uno de los giros más espectaculares de la aviación moderna. Pasó de rozar la quiebra tras la pandemia y desaparecer de países como España a construir un grupo turístico tras comprar recientemente Nordic Leisure Travel Group (NLTG) por 370 millones de euros.

Una adquisición que hará posible combinar la red aérea de Norwegian y Wideroe con una flota de 160 aviones y 27 millones de pasajeros, con la actividad de turoperación, hoteles y experiencias vacacionales de NLTG.

Hace apenas cinco años, esta operación era impensable. De hecho, la salvación de la aerolínea también parecía muy difícil.

Recordemos que Norwegian intentó revolucionar el mercado con una idea sumamente agresiva: vuelos de largo radio bajo un modelo low cost.

Es decir, volar a precios muy baratos a Nueva York, Los Ángeles o Buenos Aires desde ciudades como Barcelona o Madrid.

Para lograrlo, la compañía se endeudó masivamente comprando aviones de última generación, como los Boeing 787 Dreamliner.

El problema fue que muchos de estos aviones sufrieron averías graves. Además, la empresa operaba con los márgenes al límite y una mochila de deuda asfixiante.

Avión B737 MAX de Norwegian.

El golpe de gracia llegó con la pandemia de Covid, que congeló las operaciones aéreas. Sin ingresos y al borde de la quiebra, la aerolínea noruega se vio obligada a poner en marcha en 2021 una reestructuración.

Entre las decisiones que tomó, la más dura, fue la de renunciar a los vuelos de largo radio low cost, para centrarse en el corto y medio radio. También redujo la flota y convirtió su deuda en acciones.

Tras una reordenación exitosa, se convirtió en una aerolínea rentable enfocada en el corto radio dentro de Europa y los países nórdicos.

La estrategia no sólo salvó a la aerolínea, sino que llevó al grupo a cifras históricas en 2025, cuando registró los mayores beneficios operativos de su historia (330 millones de euros).

España

En España, antes de la pandemia contaba con base en cinco aeropuertos y presencia en otros 13. Durante años ganó tanto peso que se colocó entre las diez aerolíneas que más tráfico transportaban. Pero tras la pandemia todo se vino abajo.

Su plan de salvación en nuestro país supuso el cierre de bases, recorte de rutas y un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a cerca de 800 personas. Prácticamente desapareció del país.

Entre 2021 y 2022 regresó poco a poco recuperando algunas rutas. Todas de corto o medio radio, ya que el largo radio ya no entra en sus planes.

Su gran fuerte ahora es conectar el norte de Europa (Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia) con el sol y playa de España.

Vistas desde el interior de un avión de Norwegian.

Gracias a ese corredor nórdico-español, la aerolínea opera más de 70 rutas directas desde 11 de los principales aeropuertos de España esta temporada de verano (entre marzo y octubre de 2026).

De hecho, para esta temporada Norwegian ha inaugurado dos nuevas rutas desde Barcelona y Gran Canaria a Billund, señalan fuentes de la compañía.

Además, ha vuelto a abrir bases, lo que significa que Norwegian apuesta por el país ya que los aviones duermen allí.

En concreto, tiene cuatro bases permanentes en Barcelona, Alicante, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria, además de una base estacional en Palma de Mallorca durante la temporada de verano, confirman desde la aerolínea noruega.

También han mantenido otra seña de identidad que aquí en España les hizo muy famosos: llevar el retrato en blanco y negro de alguna figura importante de la cultura, ciencia o de la historia en la cola de sus aviones.

Por ello, se puede ver en el estabilizador vertical de sus aeronaves en España la imagen de Miguel de Cervantes, Rosalía de Castro o Clara Campoamor.

Crece el tráfico

Toda esta estrategia en España ha dado sus frutos. Desde 2023, su tráfico no ha dejado de crecer. En 2025, transportó 4,6 millones de pasajeros, según datos de Aena.

Lejos quedan los más de 8 millones de antes de la pandemia. Pero vista la situación, este tráfico es un dato para estar orgullosos.

Y más teniendo en cuenta que pocas han sobrevivido en el sector.

Cuando Norwegian se puso a hacer vuelos de largo radio a precios muy bajos, IAG se vio obligada a crear Level, Lufthansa reorganizó Eurowings y Air France creó Joon para competir con la empresa noruega.

A día de hoy, sólo Level se mantiene dentro de este negocio. El resto han desaparecido como aerolíneas o han cambiado de estrategia como Norwegian.

El low cost de largo radio ha demostrado ser un negocio poco rentable.