Iberia refuerza su apuesta en Norteamérica con un nuevo destino: volará a Montreal tras estrenar la ruta a Toronto

Iberia prevé que sus nuevas rutas a Norteamérica generen un impacto económico de 31 millones de euros al PIB de España y Canadá.

La aerolínea invertirá 6.000 millones de euros para ampliar su flota y su red de destinos de largo radio, dentro de su Plan de Vuelo 2030.

La ruta Madrid-Toronto ofrecerá 37.000 plazas en 2026 y cinco vuelos semanales, con expectativas de aumentar la frecuencia en el futuro.

Iberia volverá a operar rutas con Canadá tras 27 años, estrenando vuelos directos desde Madrid a Toronto y planeando una futura conexión con Montreal.

27 años después Iberia retoma las rutas con Canadá. En pleno despliegue de su estrategia de expansión en Norteamérica, la aerolínea planea volar a Montreal desde Madrid tras estrenar recientemente su vuelo directo a Toronto. Todo ello con el objetivo de impulsar la capital española como destino turístico y de ampliar su oferta de vuelos de largo radio.

Así lo señaló Juan Cierco, director corporativo de Iberia, durante la presentación de la nueva ruta Madrid-Toronto. La idea es estrenar el destino a corto plazo, pero todavía no hay una fecha concreta para llegar a esta ciudad canadiense.

"Primero queremos centrarnos en lo que tenemos y sobre todo focalizarnos en consolidar Toronto. Y para esto tenemos que tener en cuenta la rentabilidad que es un concepto que debe estar muy presente", argumentó.

Cierco también indicó que entre sus objetivos está también el de seguir apostando por un crecimiento sostenido en Latinoamérica, donde cuentan con 21 conexiones.

Por ahora, la aerolínea perteneciente al grupo IAG planifica abrir una nueva ruta Madrid-Guadalajara (México) y nuevas conexiones con ciudades secundarias.

En cuanto al nuevo destino, Toronto, el directivo precisó que este ofrecerá más de 37.000 plazas para 2026, así como una cobertura de cinco vuelos semanales (lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos). No obstante, esperan que esto se consolide para pasar a ofrecer más de una frecuencia diaria.

Iberia estima que esta nueva ruta genere un impacto económico de 31 millones de euros al PIB de ambos países.

Durante 2026, la aerolínea ofrecerá más de 2,2 millones de plazas a Norteamérica y hasta 170 vuelos semanales entre España, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, lo que supone un crecimiento cercano al 13% respecto al año anterior (en número de plazas).

La compañía opera vuelos directos a Nueva York, Boston, Washington, Chicago, Dallas, Miami, Los Ángeles, San Francisco, Orlando y San Juan de Puerto Rico.

Cierco señaló que Iberia ha logrado su mayor expansión internacional en un periodo muy corto de tiempo, consiguiendo abrir seis nuevas rutas (Orlando, Toronto, Fortaleza, Newark, Recife y la recientemente inaugurada, Monterrey) de largo radio en sólo ocho meses.

De esta manera, como indicó el directivo, las rutas Madrid-Estados Unidos representan el 25% de la cuota de mercado; las conexiones Madrid-Latinoamérica y el Caribe, el 40%; Europa, un 42% y a nivel peninsular, del 58%.

Plan de Vuelo 2030

Todo este crecimiento se enmarca dentro de Plan de Vuelo 2030 de la aerolínea en el que se contempla, principalmente, ampliar su flota histórica para poder ofrecer más vuelos de largo radio.

"Hemos apostado por el avión más moderno, el A321XLR. Esto ha sido revolucionario en la industria, porque permite cruzar el Atlántico con unos costes más eficientes. Nos está permitiendo abrir más destinos. Por ejemplo, los más recientes a Brasil (Recife y Fortaleza)", expresó Cierco.

Así, su plan estratégico incluye una inversión de 6.000 millones de euros en la renovación y ampliación de la flota, pasando de los 51 aviones de largo radio actuales a los 70, la digitalización de servicios, la mejora de la experiencia del cliente y la apertura de nuevos destinos.

Cierco también anunció que el próximo 29 de junio, Iberia va a inaugurar en la Terminal 4 de Barajas una nueva sala de clientes VIP, expresamente para los viajeros de la categoría platino e infinita.

Es decir, aquellos clientes que viajan de manera recurrente y que están en el programa de fidelización de la aerolínea.

En cuanto al turismo, recordó que España batió un récord de 96,8 millones de turistas internacionales el año pasado, una tendencia al alza que permite prever que este 2026 se alcanzará la barrera de los 100 millones de visitantes.

"Ese objetivo está más cerca de conseguirse este año. Desde el conflicto en Irán, hemos visto cómo muchos viajeros están desviando el turismo hacia España", concluyó.