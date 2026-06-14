Iberia estrena su ruta Madrid-Toronto con 37.000 plazas para este verano y una frecuencia de cinco veces por semana

Iberia incrementa su oferta en Norteamérica con más de 2,2 millones de plazas y hasta 170 vuelos semanales en 2026.

Iberia ha estrenado este sábado su nueva ruta Madrid-Toronto, que ha registrado una ocupación superior al 95 %. Así, la aerolínea retoma su conexión con Canadá después de 27 años, cuando por aquel entonces operaba vuelos directos con Montreal.



El vuelo ha despegado esta mañana desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 12:00 y ha aterrizado en el Aeropuerto Internacional Toronto Pearson a las 15:00 (hora local). A partir de este sábado, la nueva ruta ofrecerá más de 37.000 plazas para este verano y operará cinco veces por semana (lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos).



En un entorno exigente para la aviación, marcado por la volatilidad de los precios del combustible debido a las tensiones geopolíticas como el conflicto en el Estrecho de Ormuz, la aerolínea continúa avanzando en su Plan de Vuelo 2030. Es decir, la hoja de ruta estratégica de la compañía para los próximos años.

En este contexto, la incorporación de Toronto a la red de destinos de Iberia representa un nuevo paso dentro de la estrategia de expansión internacional de la compañía.

El plan contempla una inversión de 6.000 millones de euros en la renovación y ampliación de la flota, pasando de los 51 aviones de largo radio actuales a los 70, la digitalización de servicios, la mejora de la experiencia del cliente y la apertura de nuevos destinos.



La ruta también se enmarca en la mayor programación de la Iberia en Norteamérica y forma parte de las acciones de promoción internacional impulsadas por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y Madrid Turismo by IFEMA Madrid para seguir consolidando la capital como uno de los grandes hubs internacionales entre Europa y América y reforzar su posicionamiento como destino global para el turismo, la inversión y la actividad económica internacional.

La nueva conexión contribuirá además a generar un impacto económico estimado de cerca de 31 millones de euros durante su primer año de operación.

A la llegada al aeropuerto de destino, Kurush Minocher, director comercial de Toronto Pearson, ha señalado que el lanzamiento de esta nueva ruta refleja la fortaleza del comercio internacional y el turismo, así como la demanda y la creciente importancia de la ciudad como puerta de entrada global.

"Europa sigue siendo uno de los mayores mercados internacionales de Toronto Pearson, representando alrededor del 41 % de los viajes. Esto supone unos 8 millones de pasajeros al año. El tráfico se ve impulsado por la notable diversidad de nuestra región. La mitad de los residentes de Toronto han nacido fuera de Canadá, lo que crea profundas conexiones globales que favorecen los negocios, el turismo, la educación y las familiares en el extranjero", ha precisado.



"Hoy no sólo inauguramos una nueva ruta. Estamos acercando personas, negocios y culturas a ambos lados del Atlántico. Toronto pasa a formar parte de ese propósito. Desde España, generamos prosperidad conectando personas con el mundo”, ha señalado Juan Cierco, director Corporativo de Iberia.

"Los viajeros canadienses están especialmente interesados en la cultura y en las experiencias auténticas, y eso es precisamente lo que ofrece Madrid: cultura, patrimonio, museos, gastronomía, compras y una forma única de disfrutar de la vida. En 2025, más de 100.000 canadienses llegaron a nuestra región. Además, esto es muy bueno porque los viajeros canadienses se quedan más tiempo en la capital y su nivel de gasto supera la media internacional", ha argumentado Cierco.

Por su parte, Luis Martín Izquierdo, viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, ha indicado que “la puesta en marcha de esta conexión directa contribuirá a mantener y mejorar la tendencia al alza de turistas canadienses hacia Madrid y reforzar los lazos económicos y empresariales. Ya en los cuatro primeros meses del año 2026 se ha registrado un incremento de la demanda del 42,3% respecto al mismo periodo del año pasado”.



Igualmente, Almudena Maíllo, concejal delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, ha asegurado que “la apertura de esta nueva ruta es una excelente noticia para el turismo de Madrid, que refuerza su conexión con la región norteamericana. El mercado canadiense está entre los diez que más ha crecido en visitantes este 2026, con un 9,5%”.

Norteamérica

Con todo, Toronto se incorpora a una de las mayores programaciones de la historia de Iberia en Norteamérica.

Durante 2026, la aerolínea ofrecerá más de 2,2 millones de plazas y hasta 170 vuelos semanales entre España, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, lo que supone un crecimiento cercano al 13 % respecto al año anterior (en número de plazas).



Además de la ciudad canadiense, Iberia opera vuelos directos a Nueva York, Boston, Washington, Chicago, Dallas, Miami, Los Ángeles, San Francisco, Orlando y San Juan de Puerto Rico.