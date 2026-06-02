Iberostar deja de operar doce hoteles en Cuba por la amenaza de sanciones de EEUU

Iberia ha suspendido temporalmente sus vuelos directos a Cuba por la crisis energética de la isla, con planes de reanudarlos en noviembre si las condiciones mejoran.

Otras cadenas hoteleras españolas, como Meliá, también se ven afectadas por la situación, aunque no han anunciado su retirada de Cuba.

La medida de Iberostar implica el cese total de la gestión, comercialización y vínculos de marca con estos establecimientos desde el 1 de junio de 2026.

Iberostar ha dejado de operar 12 hoteles en Cuba, propiedad de Gaviota, debido a la amenaza de sanciones de EEUU a empresas que trabajen con conglomerados militares cubanos.

Iberostar ha dejado de gestionar 12 hoteles en Cuba que pertenecen a Gaviota, la filial hotelera de Gaesa, por la amenaza de Trump de sancionar a las empresas que tengan negocios con este conglomerado militar que controla más de la mitad del PIB cubano.

La decisión se aplica desde el lunes 1 de junio, según comunicó la cadena al turoperador argentino Sudameria, uno de los proveedores de la hotelera en el archipiélago.

“Como parte de un proceso de adaptación al entorno regulatorio internacional y con el propósito de preservar los estándares de calidad, cumplimiento y gestión que distinguen a la compañía, Iberostar Cuba Hotels & Resorts ha informado que dejará de operar y comercializar un grupo de hoteles en Cuba a partir del 1 de junio de 2026”, reza el comunicado.

Los doce hoteles que deja de operar Iberostar Iberostar Grand Packard

Iberostar Selection Ensenachos

Iberostar Selection Holguín

Iberostar Coral Holguín

Iberostar Selection Esmeralda

Iberostar Coral Esmeralda

Iberostar Coral Ensenachos

Iberostar Selection La Habana

Iberostar Origin Bella Vista Varadero

Iberostar Origin Laguna Azul

Iberostar Origin Playa Pilar

Iberostar Origin Playa Alameda

La medida implica el cese de cualquier vinculación comercial, operativa o de marca entre Iberostar Cuba Hotels & Resorts y los establecimientos incluidos en esta decisión.

Pero en Cuba hay otras hoteleras españolas que también se ven afectadas por las amenazas de EEUU.

Entre ellas destaca Meliá. La compañía balear lleva semanas sin pronunciarse, pero asumiendo la “incertidumbre” de la situación, según fuentes cercanas.

Durante la presentación de resultados en febrero, el presidente y CEO de la cadena, Gabriel Escarrer, aseguró que no se retirarían de Cuba.

Si bien es cierto, por aquel entonces la isla sólo sufría una crisis energética por el bloqueo de EEUU. Aún no había amenazas de sanciones.

Asimismo, Iberia suspendió temporalmente sus vuelos directos a Cuba desde este mes de junio debido a la crisis energética que atraviesa el país hace varios meses y que ha afectado de manera muy significativa a la demanda.

La venta de vuelos permanece abierta a partir de noviembre, mes en el que la compañía tiene previsto retomar la ruta, siempre que las condiciones lo permitan.